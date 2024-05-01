سعر الذهب اليوم الأربعاء 1 مايو 2024 فى مصر بالجنيه المصرى و الدولار

يستمر سعر الذهب اليوم في الانخفاض الملحوظ في معاملات سوق الصاغة وفق اخر المعاملات التي تم رصدها و اقترابه من 3000 جنيه وهو السعر الذي وصل إليه واستقر عليه منذ اسابيع مضت قبل الزيادة الأخيرة التي صعدها إليها ثم عاد ليستقر عند نفس الرقم السابق.

ننشر في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الأربعاء 1 مايو 2024 في مصر بالجنيه المصري و الدولار بسوق الصاغة.



سعر الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24



3514.25 جنيه للبيع

3485.75جنيه للشراء.



سعر جرام الذهب عيار 22



3221.5 جنيه للبيع

3195.25 جنيه للشراء

سعر جرام الذهب عيار 21

3075جنيه للبيع

3050 جنيه للشراء

سعر جرام الذهب عيار 18



2635.75 جنيه للبيع

2614.25 جنيه للشراء

سعر الذهب للبيع والشراء

سعر جرام الذهب عيار 14



2050 جنيه للبيع

2033.25 جنيه للشراء

سعر جرام الذهب عيار 12



1757.25 جنيه للبيع

1742.75 جنيه للشراء

سعر جرام الذهب عيار 9



1317.75 جنيه للبيع

1307.25 جنيه للشراء

سعر جنيه ذهب



24600 جنيه بيع

24400 جنيه شراء

سعر الذهب بالدولار

لم يختلف الحال بالنسبة لسعر الذهب العالمي حيث انخفض سعر الاونصة ليصل للبيع 2294 دولار أمريكي أما للشراء فقد انخفض لـ 2293 دولار أمريكي.

سعر الذهب في السعودية

الذهب عيار 24

279.16 ريال سعودي 74.43 دولار أمريكي

الذهب عيار 22

255.71 ريال سعودي 68.18 دولار أمريكي

الذهب عيار 21

244.27 ريال سعودي 65.13 دولار أمريكي

الذهب عيار 18

209.37 ريال سعودي 55.82 دولار أمريكي

الذهب عيار 14

163.31 ريال سعودي 43.54 دولار أمريكي

الذهب عيار 12

139.58 ريال سعودي 37.22 دولار أمريكي

الذهب عيار 10

116.41 ريال سعودي 31.04 دولار أمريكي

الذهب عيار 9

104.69 ريال سعودي 27.91 دولار أمريكي

الذهب عيار 8

92.96 ريال سعودي 24.79 دولار أمريكي

أونصة الذهب

8،681.90 ريال سعودي 2،314.81 دولار أمريكي

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