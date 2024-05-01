الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأربعاء 1 مايو 2024 فى مصر بالجنيه المصرى و الدولار

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

يستمر سعر الذهب اليوم في الانخفاض الملحوظ في معاملات سوق الصاغة وفق اخر المعاملات التي تم رصدها و اقترابه من 3000 جنيه وهو السعر الذي وصل إليه واستقر عليه منذ اسابيع مضت قبل الزيادة الأخيرة التي صعدها إليها ثم عاد ليستقر عند نفس الرقم السابق.

 

ننشر في التقرير التالي سعر الذهب اليوم  الأربعاء 1 مايو 2024 في مصر بالجنيه المصري و الدولار  بسوق الصاغة.


سعر الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24


3514.25 جنيه  للبيع
3485.75جنيه  للشراء.


سعر جرام الذهب عيار 22


3221.5 جنيه  للبيع
3195.25 جنيه للشراء

 

سعر جرام الذهب عيار 21
3075جنيه  للبيع
3050 جنيه  للشراء

 

سعر جرام الذهب عيار 18


2635.75 جنيه  للبيع
2614.25 جنيه  للشراء

 

سعر الذهب للبيع والشراء 

 

سعر جرام الذهب عيار 14


2050 جنيه للبيع
2033.25 جنيه للشراء

 

سعر جرام الذهب عيار 12


1757.25 جنيه للبيع
1742.75 جنيه  للشراء

 

سعر جرام الذهب عيار 9


1317.75 جنيه  للبيع
1307.25 جنيه  للشراء

 

سعر جنيه ذهب


24600 جنيه بيع
24400 جنيه  شراء

تحديث لحظى.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فى مصر بالجنيه

تحديث لحظي.. سعر الذهب اليوم في مصر الآن 2024 بالجنيه المصري والدولار

سعر الذهب بالدولار

لم يختلف الحال بالنسبة لسعر الذهب العالمي حيث انخفض سعر الاونصة ليصل للبيع 2294  دولار أمريكي أما للشراء فقد انخفض لـ 2293  دولار أمريكي.

 

سعر الذهب في السعودية

الذهب عيار 24
279.16 ريال سعودي  74.43 دولار أمريكي 
الذهب عيار 22
255.71 ريال سعودي  68.18 دولار أمريكي 
الذهب عيار 21
244.27 ريال سعودي  65.13 دولار أمريكي 
الذهب عيار 18
209.37 ريال سعودي  55.82 دولار أمريكي 
الذهب عيار 14
163.31 ريال سعودي  43.54 دولار أمريكي 
الذهب عيار 12
139.58 ريال سعودي  37.22 دولار أمريكي 
الذهب عيار 10 
116.41 ريال سعودي  31.04 دولار أمريكي 
الذهب عيار 9
104.69 ريال سعودي  27.91 دولار أمريكي 
الذهب عيار 8 
92.96 ريال سعودي  24.79 دولار أمريكي 
أونصة الذهب
8،681.90 ريال سعودي  2،314.81 دولار أمريكي

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