الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب في مصر بسبب انخفاض الدولار

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب في مصر مع بداية تداولات اليوم في ظل تذبذب في سعر أونصة الذهب العالمي بالإضافة إلى استمرار تراجع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية بشكل تدريجي، الأمر الذي يزيد من الضغط السلبي على السعر المحلي. 

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا تداولات اليوم عند المستوى 3090 جنيه للجرام قبل أن يتراجع بمقدار 15 جنيه ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 3075 جنيه للجرام، وذلك بعد أن انخفض خلال جلسة الأمس بمقدار 15 جنيه ليغلق عند المستوى 3090 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 3105 جنيه للجرام. 

وتراجع سعر أونصة الذهب العالمي مطلع تداولات اليوم قبل أن تعود إلى التذبذب تسبب في زيادة الضغط السلبي على سعر الذهب بمصر، هذا بالإضافة إلى استمرار تراجع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية ليصل السعر المتوسط حاليًا عند 47.70 جنيه لكل دولار. 

وسعر الذهب المحلي يميل إلى التراجع خلال الفترة الأخيرة بسبب ضعف الطلب المحلي على الذهب خلال هذه الفترة بالإضافة إلى استقرار سوق الذهب واختفاء عمليات المضاربة والحركات السعرية العنيفة.

وتستمر عمليات تصدير الذهب في محاولة لتعويض ضعف الطلب المحلي، وهو الأمر الذي ينتج عنه تراجع في سعر الذهب المحلي مقارنة مع السعر العالمي بهدف تحقيق فارق ربح عند التصدير.

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