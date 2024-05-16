خطة قادت إلى إنجازات.. جهود وزارة الصحة في الترصد الوبائي للأمراض المعدية

الترصد الوبائي للأمراض هو رادار وزارة الصحة والسكان لاكتشاف الأمراض المعدية والوبائية فى الداخل أو الأمراض الواردة من خلال الخارج من خلال منافذ الدخول البرية والجوية والبحرية، من أجل توفير بيئة أمنة للمواطنين والقضاء على أى مرض قد يفتك بحياتهم، وللحفاظ على مصر خالية من الأمراض.

الصحة: مصر لديها مصر لديها نظام مراقبة وبرنامج ترصد قوي للأمراض

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن مصر لديها نظام مراقبة وبرنامج ترصد قوي، قادر على التواصل الوثيق داخل مصر وخارجها، للتأكد من عدم وجود نشاط وبائى غير عادى لأى من الأمراض المعدية، وذلك بالإضافة إلى برنامج قومى للتطعيمات يضم حزمة من اللقاحات والأمصال عالية الجودة، والذى ساهم فى القضاء على عدد من الأمراض أبرزها شلل الأطفال والحصبة والحصبة الألمانية.

أوضح لـ"الدستور" أن البرنامج الموسع التطعيمات يستهدف توفير 10 أنواع من التطعيمات الروتينية للأطفال وتطعيمات المسافرين وتطعيمات الانفلونزا الموسمية، وذلك فى إطار حرص الوزارة على الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

أفاد عبد الغفار بأن للوزارة رؤية واضحة للحفاظ على صحة المصريين وتوفير بيئة أمنة وخالية من أي أمراض معدية، وذلك من خلال مكافحة الأمراض المتوطنة والمعدية داخل مصر والتصدى للأمراض الواردة من الخارج.

أشار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان إلى أن مصر حققت العديد من الإنجازات في مجال الصحة العامة والطب الوقائى بعد أن انتهجت منذ سنوات نظام يتضمن الإبلاغ الفوري عن الأحداث الطارئة للأمراض الوبائية خلال 24 ساعة والاستجابة والسيطرة والتدخل السريع خلال 24 ساعة من البلاغ، وهو ما ترتب عليه انخفاض الإصابة بالأمراض المعدية على مستوى الجمهورية.



وقال إن هناك تنسيق مع منظمة الصحة العالمية للوقوف على البلاد الموبوءة بالأمراض وعليه نعطى تكليفات مشددة لفريق الحجر الصحى لمتابعة تحذيرات الصحة العالمية واتباع الاجراءات الوقائية للمسافرين وتشديد فحص الواردين من تلك الدول لمنع أى مخاطر وبائية تشكل تهديدًا للأمن الصحى للبلاد.

مساعد وزير الصحة يكشف مستويات الترصد الوبائى بالجمهورية

وبدوره، قال الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة لشئون الطب الوقائي، إن الإدارة العامة للوبائيات والترصد تقوم بإجراء التكامل بين أنشطة الترصد الوطنية وتقدم للمسئولين عن الصحة العامة بيانات وتقارير ترصد يمكن الاعتماد عليها.

ولفت إلى إنه يتبع القطاع الطب الوقائى عدة إدارات مركزية تعمل معا لمواجهه الأمراض المعدية، ووضع خطط عمل زمنية فعالة للوقاية والحد من انتشار الأمراض، وتقديم الوعى الصحى الكافة فئات المجتمع، والبقاء على استعداد لمواجهه أيه تحديات صحية خارجية، وإرساء قواعد مكافحة العدوى داخل المنشأت الصحية ومراقبة تنفيذها والتعاون بين المنظمات الصحية الدولية للقضاء على الأمراض المتوطنة في مصر.

وأشار مساعد وزير الصحة لشئون الطب الوقائي أن عملية الترصد تمر بعدة مستويات تشكل منظومة متكاملة لرسم صورة تعبر عن الوضع الصحي للمجتمع، وهناك عدة مستويات للترصد تشمل.

- وحدات الترصد بالمنشآت الصحية بالوحدات صحية، المستشفيات العامة والمركزية، مستشفيات الحميات، مستشفيات الصدر، المستشفيات الجامعية، التأمين الصحي.

- وحدات الترصد على مستوى الإدارات الصحية

- إدارات الترصد على مستوى المديريات بالمحافظات



وقال الدكتور عمرو قنديل، إن إدارة الترصد الوبائى تختص بوضع خطط العمل الداخلية، وإعداد الأدلة الإرشادية الوطنية والسياسات والاستراتيجيات والخطط التنفيذية فيما يخص الترصد، والإشراف والمتابعة على أعمال الترصد وعمل التوصيات اللازمة ومتابعة تنفيذها، وتنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بتدريب فرق الترصد بكل المنشآت الصحية، إعداد تقارير دورية لمتابعة اتجاهات الأمراض المعدية والتعرف على عوامل الخطورة المختلفة، وضع خطط المرور الميداني للإدارة والعاملين فيها ومتابعة توجيه الأداء في مجالات الترصد، تصميم وتنفيذ الأبحاث الوبائية للأمراض المعدية، ومتابعة وتقييم نظام الترصد مثل؛ "معدل الانتشار للأمراض - معدل الحدوث - معدل الممراضة، معدل الوفاة، معدل الإبلاغ عن الأمراض.

الصحة العالمية تؤكد على تعزيز الإنذار المبكر الوطني والترصد والتأهب للأوبئة

وبدورها، قالت منظمة الصحة العالمية، إن برنامج الترصد والتنبؤ والاستجابة يسعى إلى تحقيق وقاية ومكافحة فعالتين للأمراض عن طريق وضع قواعد ومعايير وإرشادات وأدوات للصحة العامة.

أشارت المنظمة إلى أنه على الرغم من إحراز بعض التقدم، فإن هناك حاجة إلى توسيع نطاق الجهود الرامية إلى مراقبة انتشار الأمراض، وحماية الفئات سريعة التأثر، وتوفير إمكانية حصول الجميع على رعاية وعلاج جيدين، للإبقاء على هذا الزخم وإحداث تغيير دائم.

أكدت منظمة الصحة العالمية إن برنامج الترصد والتنبؤ والاستجابة الهدف العام هو المساهمة في الحد من حدوث وانتشار الأمراض السارية (كالأوبئة والأمراض المعدية) في الإقليم، مؤكدة على تعزيز الإنذار المبكر الوطني، والترصد، ونُظُم الاستجابة، والتأهب للأوبئة، وإنشاء قدرة إقليمية لمواجهة حالات طوارئ الصحة العامة التي تثير قلقًا دوليًا، والتي يمكن أن تحدث داخل الإقليم، النهوض ببرامج مكافحة العدوى على الصعيد القطري، دعم إنشاء مراكز ذات خبرة ممتازة في مجال علم الأوبئة والترصد ومكافحة العدوى والتشخيص المختبري للأمراض المُعدية الناشئة.