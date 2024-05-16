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مصر

"الصحة" تُحذّر: الحوامل أكثر عُرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة

الحوامل
الحوامل

قالت وزارة الصحة والسكان، إن المرأة الحامل أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشري  "الإيدز"، مشيرة إلى أن الكشف والتحليل المبكر يساعدان في الوقاية من المرض ومضاعفاته الخطيرة في حالة الإصابة به.

وأفادت بأن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن الأمراض المنتقلة من الأم للجنين (التهاب الكبد B - فيروس نقص المناعة البشري - بكتيريا الزهري)، لافتة إلى أن الكشف والمتابعة والعلاج بالمجان.

إنجازات مبادرة العناية بصحة الأم والجنين

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت عن فحص 2 مليون و513 ألف سيدة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لـ«العناية بصحة الأم والجنين»، وذلك منذ انطلاقها قبل 4 سنوات، في مارس 2020، تحت شعار «100 مليون صحة».

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وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان، كما تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس «بي» وفيروس نقص المناعة البشري، ومرض الزهري للسيدات الحوامل.

متابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يومًا بعد انتهاء الحمل

من جهته؛، قال الدكتور فوزي فتحي المدير التنفيذي للمبادرة، إن فرق المبادرة تقوم بمتابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يومًا، بعد انتهاء الحمل، لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود، واتخاذ الإجراءات المناسبة، إضافةً إلى صرف المغذيات الدقيقة اللازمة في فترة النفاس.

وتابع الدكتور فوزي فتحي، أن المبادرة تضمن سرية التحاليل، ودقة الاختبار، باختيار كواشف بمعايير ذات جودة عالمية، كما تتضمن المشورة للوقاية من الأمراض، وتشترط الموافقة وإقبال السيدة على الخدمة.

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ولفت إلى أن المبادرة مستدامة، ضمن خدمات الوحدات الصحية ومراكز الأمومة والطفولة، في إطار تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي تقدمها رعاية الأمومة والطفولة، وتشمل إجراء فحص إكلينيكي لتقييم الحالة العامة للحامل والجنين واكتشاف عوامل الخطورة التي قد تصاحب الحمل، والتطعيم ضد التيتانوس، وقياس الطول، والوزن، وضغط الدم، وإجراء تحاليل متنوعة للكشف عن الإصابة بالأنيميا، وتحديد احتياج الأم للحصول على حقنة "Anti-D" بعد الولادة من عدمه، إضافةً إلى تحليل بول لتحديد معدل الزلال، والكشف عن أمراض الجهاز البولي، كما يتم صرف المغذيات الدقيقة اللازمة للأم أثناء الحمل.

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الصحة المراة الحامل نقص المناعة البشري الايدز فيروس

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