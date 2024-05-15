الأربعاء 15 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

"الصحة" تقدم نصائح لحماية الحجاج وتشدد على استخدام مصلية خاصة

الحج
الحج

قدمت وزارة الصحة والسكان عدد من النصائح لحماية الحجاج وسلامتهم خلال أداء مناسك الحج، وذلك في تقرير رسمي لها.

وجاءت نصائح وزارة الصحة كالتالي:

▪︎ لا تعرض نفسك بشكل مباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة واستخدم الشمسية.

▪︎ اغتسل باستمرار، ولا تشارك المناشف والملابس والأغراض الشخصية مع الآخرين.

▪︎ استخدم سجادة الصلاة الخاصة بك.

▪︎ اغسل الملابس وأغطية الفراش جيدًا، وعرضها لأشعة الشمس بعد غسلها.

▪︎ احرص على عدم لمس العينين أو الأنف أو الفم دون غسل اليد.

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نصائح للحفاظ على صحة الحجاج

وكانت وزارة الصحة والسكان قد قدمت عدد من النصائح للحفاظ على صحة الحجاج أثناء أداء مناسك الحج وتشمل:

- غسل الخضروات والفاكهة جيدًا بماء نظيف ويفضل تقشيرها قبل طهيها أو تناولها.

- تغطية الأغذية بصورة جيدة وعدم تعرضها للغبار والحشرات.

- تناول الأغذية الطازجة والإكثار من تناول الخضروات والفاكهة خلال أداء مناسك الحج.

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- عدم تخزين الطعام خارج الثلاجة.

- الإكثار من شرب الماء خلال أداء مناسك الحج.

- ترطيب الجسم وترويته قبل أداء مناسك الحج للوقاية من الجفاف.

- تناول أطعمة غنية بالماء مثل الخضروات والفاكهة.

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الصحة الحجاج مناسك الحج مصلية أشعة الشمس

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