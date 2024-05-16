الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الصحة تعلن انضمام مصر للدول الأعضاء فى الوكالة الدولية لبحوث السرطان (IARC)

الصحة العالمية
الصحة العالمية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن انضمام مصر لمجموعة الدول الأعضاء في الوكالة الدولية لبحوث السرطان (IARC) لتكون الدولة الـ29 المشاركة في الوكالة، وذلك تتويجًا لجهود الدولة المصرية في تعزيز أبحاث السرطان وجهود الوقاية منه، خلال السنوات الماضية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه على الرغم من التحدي الكبير الذي تمثله زيادة عدد السكان  في مكافحة السرطان، إلا أن المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة تحت شعار «100 مليون صحة» أكدت التزام الدولة المصرية بتدابير مكافحة السرطان التي تهدف إلى تعزيز الوقاية والعلاج، ولعبت دورًا رئيسيًا في معالجة سرطان الثدي والكبد والمثانة.

السجل القومي للأورام 

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن التعاون بين مصر والوكالة الدولية لبحوث السرطان سيشمل مبادرات مختلفة، بما في ذلك السجل القومي للأورام، وتوسيع مشاركة مصر في الاتحادات الدولية، وأبحاث الوقاية الأولية حول عوامل الخطر القابلة للتعديل، مثل السمنة والسكري والتدخين بأنواعه، إلى جانب بناء القدرات، والبحوث حول مسببات السرطان، بالإضافة إلى تشكيل مدونة لمكافحة السرطان في المنطقة.

"الصحة" تُحذّر: الحوامل أكثر عُرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة إليزابيتي ويدرباس مديرة الوكالة الدولية لبحوث السرطان، أن عضوية مصر في الوكالة الدولية لبحوث السرطان تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الجهود العالمية في أبحاث السرطان والوقاية منه، مضيفة: «نحن متحمسون للتعاون مع مصر في مبادرات حاسمة مثل تسجيل السرطان وعلم الأوبئة وأبحاث الوقاية، والاستفادة من خبرتنا المشتركة لتعزيز مكافحة السرطان وتحسين نتائج الصحة العامة».

txt

"الصحة" تقدم نصائح لحماية الحجاج وتشدد على استخدام مصلية خاصة

جدير بالذكر، أن الوكالة الدولية لبحوث السرطان (IARC) هي جزء من منظمة الصحة العالمية، تتمثل مهمتها في تنسيق وإجراء البحوث حول أسباب السرطان البشري، وتطوير استراتيجيات علمية لمكافحة السرطان، كما تشارك الوكالة في كل من البحوث الوبائية والمعملية، وتنشر المعلومات العلمية من خلال المنشورات والاجتماعات والدورات والزمالات.

الصحة السرطان المبادرات الرئاسية علم الأوبئة الوقاية

مواد متعلقة

"الصحة" تُحذّر: الحوامل أكثر عُرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة

الصحة تستقبل ممثلى مجموعة شركات medin الإماراتية لبحث سبل التعاون فى القطاع الصحى

"هيئة الدواء": دورة تدريبية للتعريف بالقواعد المواد الدعائية عبر المنصات الإلكترونية

"الصحة" تقدم نصائح لحماية الحجاج وتشدد على استخدام مصلية خاصة

الرقابة الصحية: حصول ٦ مستشفيات جديدة على اعتماد جهار "GAHAR" بمحافظات الجمهورية

الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ898 ألف مريض بمستشفيات الحميات بالجمهورية

بالإنفوجراف.. الرعاية الصحية تستعرض إنجازات تطوير منظومة التمريض بمحافظات التأمين الصحى الشامل

الصحة تشارك في اليوم التثقيفي لأنيميا البحر المتوسط الخامس والعشرين

الأكثر قراءة

جمع عار ومفرد عقد.. إجابة أسئلة اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2024 المحيرة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 16-5-2024 فى مصر

"السينما وكراهية الآخر" بمكتبة المستقبل وأمسية فلكية بمتحف الطفل.. اليوم

حملات تفتيشية لضبط الأسواق بالغربية

قرارات عاجلة من النيابة حول تحرش سائق بطالب ثانوى فى أكتوبر

مباريات الدورى المصرى.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 16 مايو 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

أهمية أن نتكاتف لحماية الوطن

أميرة ملش

٧٦ سنة نكبة

ماجد حبته

إنهم يستعمون العالم!

أميرة عبدالكريم

صاحب مفتاح الجنة حكاية نعيشها فى كل مكان وزمان

مدحت بشاى

الثراء المعرفى لتأمين الاندماج الوطنى

إبراهيم داود

صورة طه حسين

ماجد حبته

ذكرى النكبة القديمة!

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

صور

إنجاز جديد يضاف.. افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

بهجة حصاد البرتقال في طوخ

صف واحد.. موتمر اتحاد القبائل العربية

محطة تل أبيب

المزيد

"الجارديان": تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي تعكس الإحباط من سياسية نتنياهو

خلافات قادة إسرائيل.. خبراء لـ"الدستور": قانون التجنيد سيُفكك حكومة الاحتلال

سياسى فلسطينى يكشف لـ"الدستور" تبعات الخلافات بين حكومة الاحتلال وآثارها على غزة