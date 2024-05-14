الثلاثاء 14 مايو 2024
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مصر

قبل الحج والعمرة.. تفاصيل تطعيمات الوقاية من الأمراض المعدية

الحج
الحج

أكدت وزارة الصحة والسكان أهمية تلقي التطعيمات الإجبارية قبل السفر للحج والعمرة ودورها في الوقاية من الأمراض المعدية، مؤكدة أن هناك عددًا من الاشتراطات الصحية التي يجب الالتزام بها قبل السفر للحج.

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وأوضحت الوزارة أنه يشترط الحصول على تطعيم الالتهاب السحائي من التطعيمات الإجبارية قبل السفر للحج والعمرة، حيث يجب أن يحصل الحاج على شهادة سارية المفعول تثبت تطعيمه بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي ACYW135 ضد فيروس الالتهاب السحائي، كما يجب تلقي التطعيمات الإجبارية قبل السفر للحج والعمرة قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 5 سنوات، ويتم الحصول على الشهادة من جميع مكاتب التطعيم الدولية بكل المحافظات.

الالتهاب السحائي

بدورها، قالت منظمة الصحة العالمية، إن الالتهاب السحائى هو التهاب يصيب الأنسجة المحيطة بالمخ والنخاع الشوكي، وينتج عادة عن عدوى، ويتطلب رعاية طبية عاجلة.

وقالت إن التهاب السحايا البكتيري يثير قلقًا خاصًا، إذ يتسبب هذا النوع من التهاب السحايا في وفاة 1 من كل 10 أشخاص مصابين به ويعاني 1 من كل 5 أشخاص مصابين به من مضاعفات وخيمة.

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وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات المأمونة المتاحة بأسعار معقولة هي الوسيلة الأكثر فاعلية لتوفير حماية طويلة الأمد.

ونصحت وزارة الصحة والسكان بأهمية الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية ضمن التطعيمات الإجبارية قبل السفر للحج والعمرة، خاصة لفئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

الصحة التطعيمات الإجبارية الأمراض المعدية الاشتراطات الصحية والعمرة النخاع الشوكي

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