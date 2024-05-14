7 نصائح للحفاظ على صحتك فى رحلة الحج (إنفوجراف)

قدمت وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح للحفاظ على صحة الحجاج خلال أداء فريضة الحج ويستعرضها "الدستور" في الانفوجراف التالي…

- غسل الخضروات والفاكهة جيدًا بماء نظيف ويفضل تقشيرها قبل طهيها أو تناولها.

- تغطية الأغذية بصورة جيدة وعدم تعريضها للغبار والحشرات.

تناول الأغذية الطازجة

- تناول الأغذية الطازجة والإكثار من تناول الخضروات والفاكهة خلال أداء مناسك الحج.

- عدم تخزين الطعام خارج الثلاجة.

- الإكثار من شرب الماء خلال أداء مناسك الحج.

- ترطيب الجسم وترويته قبل أداء مناسك الحج للوقاية من الجفاف

- تناول أطعمة غنية بالماء مثل الخضروات والفاكهة