7 نصائح للحفاظ على صحتك فى رحلة الحج (إنفوجراف)
قدمت وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح للحفاظ على صحة الحجاج خلال أداء فريضة الحج ويستعرضها "الدستور" في الانفوجراف التالي…
- غسل الخضروات والفاكهة جيدًا بماء نظيف ويفضل تقشيرها قبل طهيها أو تناولها.
- تغطية الأغذية بصورة جيدة وعدم تعريضها للغبار والحشرات.
تناول الأغذية الطازجة
- تناول الأغذية الطازجة والإكثار من تناول الخضروات والفاكهة خلال أداء مناسك الحج.
- عدم تخزين الطعام خارج الثلاجة.
- الإكثار من شرب الماء خلال أداء مناسك الحج.
- ترطيب الجسم وترويته قبل أداء مناسك الحج للوقاية من الجفاف
- تناول أطعمة غنية بالماء مثل الخضروات والفاكهة