الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

7 نصائح للحفاظ على صحتك فى رحلة الحج (إنفوجراف)

الحج
الحج

قدمت وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح للحفاظ على صحة الحجاج خلال أداء فريضة الحج ويستعرضها "الدستور" في الانفوجراف التالي…

- غسل الخضروات والفاكهة جيدًا بماء نظيف ويفضل تقشيرها قبل طهيها أو تناولها.

- تغطية الأغذية بصورة جيدة وعدم تعريضها للغبار والحشرات.

6 يونيو آخر موعد لدخول الحجاج عبر الحدود البرية إلى السعودية

تناول الأغذية الطازجة

- تناول الأغذية الطازجة والإكثار من تناول الخضروات والفاكهة خلال أداء مناسك الحج.

- عدم تخزين الطعام خارج الثلاجة.

- الإكثار من شرب الماء خلال أداء مناسك الحج.

- ترطيب الجسم وترويته قبل أداء مناسك الحج للوقاية من الجفاف

- تناول أطعمة غنية بالماء مثل الخضروات والفاكهة

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الصحة: توافر كافة التطعيمات الإجبارية للحجاج قبل السفر

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الصحة الحجاج الحج الخضروات الأغذية تخزين الطعام

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الصحة: توافر كافة التطعيمات الإجبارية للحجاج قبل السفر

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