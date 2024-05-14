الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الصحة تبحث مع وزيرة صحة أرمينيا التعاون في مجال الصيدلة وصناعة الدواء

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد وفدًا بوزارة الصحة والسكان، اجتماعا، مع أناهيت أفانيسيان وزيرة الرعاية الصحية في أرمينيا وذلك على هامش «أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية» الذي يعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع بدأ بتفعيل التعاون في العلاقات الثنائية بين وزارتي الصحة في كل من مصر وأرمينيا، وتفعيل الاتفاقات الموقعة سابقا بين البلدين.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم مناقشة التعاون في تبادل الخبرات بمجال الصيدلة وصناعة الأدوية، إلى جانب بحث الاستفادة من خبرات مصر في مشروع التأمين الصحي الشامل، علاوة على بحث التعاون في مجال شركات التأمين.

 تجربة أرمينيا 

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على تجربة أرمينيا  في رقمنة النظام الصحي، وتحويل الوصفات الطبية «الروشتات» من النظام الورقي إلى الالكتروني، إلى جانب مناقشة فرص التعاون في مجال السياحة الطبية بين البلدان.

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وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع تطرق إلى مناقشة بين مصر وأرمينيا في مجال تبادل خبرات الرعاية الصحية، خاصة في مجال علم الأورام، وكذلك التنسيق للشراكة في التعامل مع الأمراض المعدية والناشئة وحالات الطوارئ في مجال الصحة العامة، إلى جانب تضافر الجهود بين البلدين في التصدي والاستجابة السريعة أثناء تفشي الأوبئة.

تبادل خبرات الرعاية الصحية

وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع تطرق إلى مناقشة بين مصر وأرمينيا في مجال تبادل خبرات الرعاية الصحية، خاصة في مجال علم الأورام، وكذلك التنسيق للشراكة في التعامل مع الأمراض المعدية والناشئة وحالات الطوارئ في مجال الصحة العامة، إلى جانب تضافر الجهود بين البلدين في التصدي والاستجابة السريعة أثناء تفشي الأوبئة.

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وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجه دعوة رسمية لوزيرة صحة أرمينيا لحضور النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والذي من المقرر عقده في شهر أكتوبر المقبل.

الصحة الصيدلة صناعة الدواء المؤتمر العالمي للسكان أسبوع أبوظبي العلاقات الثنائية

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