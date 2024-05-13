"الدواء" تفتح باب التسجيل في دورة تدريبية حول "مأمونية المستلزمات الطبية"

أعلنت هيئة الدواء عن فتح باب التسجيل في دورة تدريبية عن مأمونية المستلزمات الطبية.

وأشارت الهيئة، في بيان، إلى أن الدورة التدريبية تهدف إلى تدريب مسئولي يقظة المستلزمات بالشركات، وذلك تنفيذًا لما تم نشره في الآليات المحدثة لمتطلبات المأمونية للمستلزمات الطبية المعلنة في ٢٠٢٢/٦، والتي نصت على أنه تلتزم الشركة حاملة الرخصة التسويقية بتعيين مسئول عن يقظة المستلزمات الطبية حاصل على مؤهل عالي في مجال طبي وكذلك شهادة من برنامج تدريبي موثوق في مجال يقظة المستلزمات الطبية.

ولفتت إلى أنه من المقرر بدء انعقاد الدورة التدريبية يوم الأحد الموافق ٢٦ مايو ٢٠٢٤، ولمدة ثلاثة أيام متتالية بمقر هيئة الدواء بالمعادي، حيث إن الدورة مقدمة لمندوبي التسجيل في شركات الأدوية.



وقالت إن البرنامج التدريبي يبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثالثة والنصف مساءً، حيث إن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الأربعاء الموافق ٢٢ مايو ٢٠٢٤، لافته إلى أنه سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

الكواشف المعملية والتشخيصية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن انتهاء البرنامج التدريبي حول كيفية تقييم ودراسة الملف الفني للمستلزمات الطبية والكواشف المعملية والتشخيصية.

وجرى خلال البرنامج التدريبي، تبادل الخبرات حول كيفية تقييم ودراسة الملف الفني للمستلزمات الطبية والكواشف المعملية والتشخيصية، وفقًا لأحدث المعايير العالمية وتطبيق الإجراءات التنظيمية المتبعة عالميًا بما يتناسب مع السوق المصري.



كما تم مناقشة كيفية دراسة الملف الفني ومحتوياته شهادات جودة، وكذلك اختبارات التحليل للمستلزم الطبي، وكذا الكاشف المعملي والتشخيصي، كما تم دراسة المستحدثات على الأدلة التنظيمية الأوروبية وعلى الملصقات والعلامات.

يأتي ذلك في إطار خطة هيئة الدواء المصرية الرامية للعمل على الارتقاء بالمستوى المهني لكافة العاملين بالهيئة، واطلاعهم على كافة المستجدات في جميع المجالات بما يساهم في بناء كوادر بشرية فاعلة وقادرة على تحقيق التطوير والتميز المؤسسي في ضوء العمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية للتنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠".