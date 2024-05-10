تغير المواسم ومسببات الحساسية.. "الصحة" توضح أسباب الإصابة بالربو

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالربو، وذلك في تقرير رسمي لها، أبرزها تغير المواسم ومسببات الحساسية، لافتًا إلى ضرورة استشارة الطبيب عن العلاج المناسب.

وقالت الوزارة إن هناك 5 أسباب تؤدي إلى الإصابة بالربو تشمل:

مسببات الحساسية وتشمل؛ (الغبار - وبر الحيوانات الأليفة - حبوب اللقاح - العفن)

التهابات الجهاز التنفسي: ويمكن أن يؤدي البرد والإنفلونزا والتهاب الشعب الهوائية أيضًا إلى ظهور أعراض الربو لدى بعض الأطفال حيث تتسبب عدوى الجهاز التنفسي في التهاب الشعب الهوائية

ممارسة الرياضة: هناك ما يعرف باسم الربو الناجم عن ممارسة الرياضة، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الربو عند الطفل يساعد الطبيب الطفل المصاب على إدارة الموقف للمشاركة في الأنشطة البدنية

المهيجات وتشمل؛ الدخان والتلوث والروائح الكريهة جميعها تؤدي إلى ظهور أعراض الربو

تغيير المواسم: يصاب البعض بنزلة برد عندما يتغير الطقس مثل الهواء البارد أو الرطوبة ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ظهور أعراض الربو لدى بعض الأطفال.

تقديم الخدمات بمستشفيات الأمراض الصدرية

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ902 ألفا و635 مواطنًا بمستشفيات الأمراض الصدرية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس 2024.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات المقدمة شملت 742 ألفا و779 خدمة بالعيادات الحارجية المجانية والاقتصادية، والعيادات المسائية وأقسام الطوارئ، كما تم تقديم الرعاية الطبية ل 19 ألفا و687 مواطنا في الأقسام الداخلية المجانية والإقتصادية والرعايات المركزة، بالإضافة إلى تقديم خدمات الأشعة لـ137 ألفًا و370 حالة منها (87229 أشعة عادية، و43106 أشعة مقطعية، و7035 أشعة تلفزيونية).

وأشار "عبدالغفار" إلى إجراء منظار لـ440 حالة ما بين منظار شعبي وصدري، والقيام بإجراء 693 جراحة صدر بينهم جراحات صغرى ومتوسطة وجراحات كبرى وذات مهارة فائقة، لافتًا إلى مناظرة 1666 حالة عن طريق التشخيص عن بُعد (Tel medicine) وذلك بمستشفيات صدر (المعمورة، ومنوف، دمنهور، وطنطا، المنصورة، والمنيا، وأسيوط، وكفر الشيخ).