الخميس 09 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

نصحت بالكشف المبكر.. "الصحة" تقدم إرشادات مهمة للمرأة الحامل المصابة بالأنيميا

الحوامل
الحوامل

قدمت وزارة الصحة والسكان إرشادات مهمة للمرأة الحامل المصابة بالأنيميا، وذلك فى تقرير رسمى لها، لافته إلى أن الأم الحامل المصابة بالأنيميا معرضة للكثير من المشاكل أثناء فترة الحمل.

ونصحت وزارة الصحة بضرورة القيام بالفحص الأولى فى بداية الحمل بالعيادات الصحية لتحديد حالتها الصحية، المتابعة بإستمرار من خلال الكشف الدورى لإرشادها بالأغذية والأدوية والتطعيمات المناسبة لها لسلامة رحلة الحمل.

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وقالت إن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين تستهدف الكشف المبكر عن الأمراض المنتقلة من الأم للجنين (التهاب الكبد B - فيروس نقص المناعة البشري - بكتيريا الزهري)، لافته إلى أن الكشف والمتابعة والعلاج بالمجان.

انجازات مبادرة العناية بصحة الأم والجنين

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت عن فحص 2 مليون و513 ألف سيدة، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ «العناية بصحة الأم والجنين»، وذلك منذ انطلاقها قبل 4 سنوات، في مارس 2020، تحت شعار «100 مليون صحة».

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان، كما تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس «بي» وفيروس نقص المناعة البشري، ومرض الزهري للسيدات الحوامل.

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فرق المبادرة تقوم بمتابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يومًا بعد انتهاء الحمل

ومن جانبه، قال الدكتور فوزي فتحي المدير التنفيذي للمبادرة، إن فرق المبادرة تقوم بمتابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يومًا، بعد انتهاء الحمل، لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود، واتخاذ الإجراءات المناسبة، إضافةً إلى صرف المغذيات الدقيقة اللازمة في فترة النفاس.

وتابع الدكتور فوزي فتحي، أن المبادرة تضمن سرية التحاليل، ودقة الاختبار، باختيار كواشف بمعايير ذات جودة عالمية، كما تتضمن المشورة للوقاية من الأمراض، وتشترط الموافقة وإقبال السيدة على الخدمة.

الصحة الانيميا الأم الحامل الحمل الأغذية الأدوية

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