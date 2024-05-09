وزير الصحة يعد بحل مشكلة نقص الدواء.. ويؤكد: سنشارك القطاع الخاص فى إدارة المستشفيات

ردا على سؤال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، في اجتماعات اللجنة اليوم لمناقشة الموازنة الخاصة بوزارة الصحة والجهات التابعة لها، أكد وزير الصحة، الدكتور خالد عبدالغفار، أن الإمكانات المتاحة لوزارة الصحة غير كافية لتقديم الخدمات الملائمة طبقا للمعايير الموضوعة، وأن دور القطاع الخاص مهم للمساهمة في تقديم الخدمات بجانب وزارة الصحة.

وأضاف الوزير أنه سيتم مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل بعض المستشفيات منذ البداية، أو المستشفيات القائمة، والتي بها مشاكل وسوء إدارة.

وأوضح أن الأسعار لن تزيد على الإطلاق، والمواطن لن يضار لأنه سيتلقى الخدمة الأفضل بذات الأسعار دون أي زيادة فيها، مشيرا إلى أن المريض بدلا من ذهابه للمستشفى ولا يجد الخدمة الملائمة أو لا يجد الطبيب المطلوب سيذهب للمستشفيات في أي وقت ويجد الخدمة الطبية الملائمة ليلا ونهارا.

نقص الدواء

وفيما يتعلق بنقص الدواء، أكد "عبدالغفار" أن الفترة السابقة كانت هناك مشكلة بسبب الأزمة الدولارية، والتي تكاد تكون غير موجودة الآن، ولكن خطوط الإنتاج في المصانع ما زالت لم تعد للعمل بذات الكفاءة والقدرة الإنتاجية الكافية والمطلوبة.

وأشار إلى أن معظم الأدوية بعيدا عن أدوية الأورام وبعض الأمراض الأخرى يتم إنتاج 95% منها محليا.

وأضاف أن تكلفة إنتاج العلاج قد زادت بشكل كبير جدا، والمنتجون يتعرضون لخسائر كبيرة، وقد تم عقد اجتماع بين الوزارة والغرف المختصة وهيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء وكافة الأطراف المعنية لوضع الحلول المناسبة لتلك المشكلة والحفاظ على صناعة الدواء.

وحول موقف المستشفيات الجاري العمل على تنفيذها، خاصة في سوهاج، أكد الدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير، أنه سيتم تسليم 20 مستشفى وتشغيلها هذا العام على مستوى الجمهورية، منها بمحافظة سوهاج مستشفى ساقلتة العام وجرجا العام، وسيتم تسليم مستشفى طما المركزي ابتدائيا نهاية ديسمبر 2024 والعمل على سرعة تشغيلها، موضحًا أن نسبة تنفيذ الأعمال بمستشفى طما المركزي وصلت الآن إلى 70%، وأن الوزارة ملتزمة بتسليمها في الميعاد المقرر والمتفق علية في ديسمبر المقبل، موضحا أنه سيتم إنشاء 10 مستشفيات نمطية جديدة أيضا هذا العام، منها مستشفى بسوهاج.