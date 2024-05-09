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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الدواء" تنظم تدريبا للتعريف بقواعد الدعاية الإلكترونية 22 مايو

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن فتح باب التسجيل في دورة تدريبية للتعريف بالقواعد التنظيمية للمواد الدعائية عبر المنصات والمواقع الإلكترونية.

تهدف الدورة التدريبية إلى تعريف ممثلي شركات الأدوية والمكاتب العلمية على القواعد التنظيمية لتقديم الملفات الخاصة بالمواد الدعائية والتعليمية والتوعوية عبر المنصات والمواقع الإلكترونية بهدف الحصول على موافقات بالنشر والتداول من خلال المنصات والمواقع الإلكترونية.

وقالت إنه من المقرر بدء انعقاد الدورة، الأربعاء ٢٢ مايو، لمدة يومين تدريبيين بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي، لافتة إلى أن الدورة التدريبية مقدمة لممثلي شركات الأدوية والمكاتب العلمية.

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وأشارت هيئة الدواء المصرية إلى أن الدورة التدريبية من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية مساءً، حيث أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الإثنين الموافق ٢٠ مايو ٢٠٢٤، مؤكدة أنه سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

الاستخدام الرشيد لأدوية مرضى الفشل الكبدي

وكانت هيئة الدواء المصرية قد أعلنت عن فتح باب التسجيل في ويبينار تدريبي عن التوعية بالاستخدام الرشيد لأدوية مرضى الفشل الكبدي، يهدف الويبينار إلى تعريف صيادلة المجتمع بمبادئ التثقيف الدوائي عن أدوية مرضى الفشل الكبدي وكيفية إدارة أدوية مرضى الفشل الكبدي.

وقالت الهيئة، إنه من المقرر بدء انعقاد الويبينار التدريبي يوم الأربعاء الموافق ١٥ مايو ٢٠٢٤ عبر إحدى المنصات الإلكترونية، لافته إلى أن الويبينار مقدم لصيادلة المجتمع.

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وأشارت هيئة الدواء المصرية إلى أن الويبينار التدريبي يبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر والنصف مساءً، حيث أن آخر موعد للاشتراك بالتدريب يوم الثلاثاء الموافق ١٤ مايو ٢٠٢٤، وسيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

الدواء دورة تدريبية القواعد التنظيمية شركات الأدوية المكاتب العلمية

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