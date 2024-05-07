"الصحة" تتفقد مستشفى "أهل مصر".. وتؤكد: صرح طبي متميز

قالت وزارة الصحة والسكان، إن مستشفى "حروق أهل مصر" صرح طبي يفتخر به المصريون، وإضافة كبيرة للقطاع الصحي في مصر، حيث يتميز بإمكانيات وتقنيات عالية لعلاج مصابي الحروق، مؤكدة التكامل بين جميع المستشفيات التابعة لقطاعات الدولة المختلفة (حكومي وخاص ومجتمع مدني) بهدف إنقاذ حياة المرضى.

جاء ذلك خلال تفقد وفدًا من الوزارة، صباح اليوم الثلاثاء، مستشفى "حروق أهل مصر"، برئاسة وزير الصحة، ويضم الدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة للحوكمة والشئون الفنية، والدكتورة هبة السويدي، رئيس مجلس أمناء مستشفى حروق أهل مصر، وحسين عثمان الرئيس التنفيذي للمستشفى، والبروفيسور نعيم مؤمن رئيس المجلس الطبي ومجلس البحث العلمي ورئيس الفريق الجراحي بالمستشفى، والدكتور أحمد نوار رئيس قسم الجراحة بمستشفى حروق أهل مصر.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد حرصه على زيارة المستشفى والذي تم افتتاحه شهر مارس الماضي للاطلاع على التجهيزات والإمكانيات وآليات الخدمات المقدمة لعلاج مصابي الحروق داخل هذا الصرح الطبي، موجهًا الشكر لجميع القائمين على هذا العمل الخيري المؤسسي.

وتابع عبد الغفار أن الوزير أشار -خلال كلمته- إلى الاهتمام بملف علاج مرضى الحروق، من خلال تطوير وزيادة أقسام الحروق بالمستشفيات التابعة للوزارة، حيث تشمل هذه المنظومة علاج جسدي ونفسي وتأهيل مجتمعي، موضحًا أن 30% من حالات الحروق قد نفقدها إذا لم يتم التعامل بسرعة وكفاءة عالية مع المصابين.

تفقد وحدات العناية المركزة

وقال عبدالغفار، إن الوزير تفقد أقسام المستشفى المختلفة والمقام على مساحة 12200 متر مربع، ويعمل بطاقة استيعابية 200 سرير، موضحًا أن الوزير تفقد قسم الطوارئ المجهز لاستقبال 30 مصابًا في نفس الوقت عند حدوث حرائق كبرى، كما تفقد وحدات العناية المركزة لمختلف الأعمار، والتي يبلغ عددها أكثر من 20 وحدة من ضمنهم 8 وحدات للأطفال.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن الوزير تفقد غرف العمليات، حيث استمع إلى شرح يوضح أنواع العمليات داخل المستشفى والتي تتنوع بين عمليات تكميلية ترميمية وعمليات زراعة الأنسجة، بالإضافة إلى أن قسم الطوارئ مجهز لإجراء عمليات جراحية متكاملة، وقسم الغيار على الجروح، وهو أكثر الأقسام تعقيدا نظرًا لعمق ومساحة جروح المريض مما يؤدي الى تغيير خطة العلاج يوميًا، كما تم تجهيز كافة الأقسام بأجهزة طبية وفقًا لأحدث التكنولوجيا.

أعلى المعايير العالمية

من جهتها، قالت الدكتورة هبة السويدي، رئيس مجلس أمناء مستشفى حروق أهل مصر: "شرفنا اليوم بزيارة وزير الصحة والسكان لمستشفى حروق أهل مصر لعلاج مرضى الحروق بالمجان من خلال تقديم رعاية طبية شاملة للمصابين خلال فترة العلاج. لقد تم تجهيز المستشفى طبقًا لأعلى المعايير العالمية، لقد ساهم المستشفى منذ افتتاحه في مارس الماضي في إنقاذ حياة أكثر من 400 مريض حروق، خاصة خلال الساعات الأولى من انتقالهم للمستشفى حيث يمثل ذلك عنصرًا حاسمًا لإنقاذ حياةالضحايا".

وتابعت، أنه تم تجهيز المستشفى بأعلى معايير الجودة والسلامة، بالإضافة إلى نظام إدارة المستشفيات HIS، كما تم تصميم قسم العناية المركزة للحفاظ على أقصى قدر من السيطرة على العدوى، كما تم مراعاة أن يكون لكل غرفة عناية مركزة تضم غرفة الغسيل والغيار والتعقيم وتنقية الهواء ومخرج ومدخل هواء منفصل حتى لا يتم انتشار العدوى بين المرضى، بالإضافة إلى مركز التأهيل البدني والوظيفي، وقسم التأهيل والدعم النفسي، وقسم للبحث العلمي والبحوث الاجتماعية، وقسم مكافحة العدوى، وقسم الجودة، وقسم التغذية، وقسم إدارة الألم، مشيرة إلى أن جميع الأسرة مجهزة لتقليل نقاط التلامس مع الجسم بنسبة10% وتتحكم في درجة الحرارة والرطوبة للجسم، بالإضافة إلى مطبخ على أعلى مستوى لتقديم التغذية المناسبة لمرضى الحروق مع وضع نظام غذائي مخصص لكل مريض يختلف حسب نسبة الحرق ويتم تغيير النظام الغذائي يوميًا.