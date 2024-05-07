الثلاثاء 07 مايو 2024
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مصر

غدًا.. المستشفيات التعليمية تناقش أحدث أساليب زراعة الكلى

الدكتور محمد مصطفى
الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار

تعقد الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، غدًا، المؤتمر السنوي للمعهد القومي للكلى والمسالك البولية، الذى سيستمر حتى الجمعة 10 مايو، تحت رعاية الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

قمة علمية دولية

وقال الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار إن هذا الحدث الدولى الذى ينظمه المعهد القومى للكلى والمسالك البولية سنويًا يعتبر بمثابة قمة علمية دولية تستعرض كل ما هو حديث فى أساليب زراعة الكلى على مستوى العالم، وأحدث الابتكارات والمعايير العلمية فى هذا المجال، كما سيناقش أيضًا أحدث الطرق فى علاج أمراض الكلى والمسالك البولية، ما يعتبر فرصة رائعة لتبادل الخبرات والرؤى فى هذا المجال الحيوي.

المستشفيات التعليمية: تنظيم برنامج تدريبي لأطباء الهيئة حول تقييم الحالات لزراعة الكبد

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بروتوكول بين "المستشفيات والمعاهد التعليمية" و"المؤسسة العلاجية" لتبادل الخبرات ورفع كفاءة العاملين

ومن جهته، قال محمد صلاح الدين زكي، عميد المعهد القومى للكلى والمسالك البولية ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر سيستضيف أساتذة ومتخصصين فى مجال زراعة الكلى من الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، تركيا، إسبانيا، السعودية، الإمارات، الأردن، لبنان، ليبيا، سوريا، العراق، اليمن، نيجيريا، بالإضافة إلى كل الجامعات المصرية، والمؤسسات العلمية والبحثية داخل مصر المهتمة بأمراض وزراعة الكلى وجراحات المسالك البولية.

المعاهد التعليمية المسالك البولية زراعة الكلى المعايير العلمية أمراض الكلى الخبرات

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