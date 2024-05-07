الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

تزامنًا مع يومه العالمى.. "الدواء" تكشف معلومات حول مرض الربو وأعراضه

مرض الربو
مرض الربو

كشفت هيئة الدواء المصرية عددًا من المعلومات حول مرض الربو، بالتزامن مع اليوم العالمى للربو، لافتة إلى أن الربو مرض مزمن من الأمراض غير السارية الذي يصيب جميع الأعمار، وهو أكثر الأمراض المزمنة شيوعًا بين الأطفال.​

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أعراض مرض الربو

وقالت الهيئة إن أعراض مرض الربو تشمل:
​- نوبات السعال المستمر، خاصة أثناء الليل، والتي تتفاقم بسبب فيروس الجهاز التنفسي، مثل البرد أو الإنفلونزا. ​
- أزيز الصدر عند الزفير، وأحيانًا عند الشهيق، وهو علامة شائعة للربو عند الأطفال. ​
- ضيق أو صعوبة في التنفس، وأحيانًا أثناء الراحة.​
- ضيق الصدر أو ألم الصدر؛ مما يجعل التنفس العميق أمرًا صعبًا.​
- صعوبة النوم بسبب ضيق النفس أو السعال أو الأزيز.​

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وأشارت هيئة الدواء المصرية إلى أن هناك أعراضًا أخرى لمرض الربو تشير إلى أن المرض يزداد سوءًا وتشمل..​
- تكون علامات الربو وأعراضه أكثر شدة وإزعاجًا.​
- زيادة صعوبة التنفس؛ وفقًا لقياسها بجهاز التحقق من مدى كفاءة عمل الرئتين.​
- الحاجة إلى استخدام البخاخ للإغاثة السريعة بشكل أكثر تكرارًا.​

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