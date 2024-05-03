الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الصحة: تقديم 10 آلاف و628 جلسة دعم نفسي لـ927 مصابا فلسطينيا بغزة

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 10 آلاف و628 جلسة دعم نفسي، لـ927 وافدا من الأشقاء الفلسطينيين، منذ اندلاع الأحداث في قطاع غزة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة الخدمات الطبية، للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين.

"الصحة" تكشف عددًا من المعلومات حول اللقاحات ومدى أهميتها

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن خدمات الدعم النفسي تم تقديمها للمصابين الفلسطينيين الذين يخضعون للعلاج من الجروح، والحروق، والكسور، المختلفة في 10 مستشفيات تابعة للوزارة بمحافظات (شمال سيناء، وبورسعيد، والإسماعيلية، والقاهرة).

txt

دراسة تكشف مخاطر تناول الأسماك المملحة على الصحة العامة للجسم

جلسات الدعم النفسي

ومن جانبها، قالت الدكتورة منن عبدالمقصود الأمين العام لأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن ما يقدر بنحو 10% من الأشقاء الفلسطينيين الذين تلقوا جلسات الدعم النفسي، اقتضت حالتهم استخدام علاج دوائي مع الجلسات، مؤكدة أن الفرق المكلفة بالمتابعة النفسية للأشقاء الوافدين من قطاع غزة، تم تدريبهم وتأهيلهم على أعلى مستوى لتقديم أفضل خدمة للأشقاء من الشعب الفلسطيني.

الصحة القيادة السياسية غزة الفلسطينيين الصحة النفسية

مواد متعلقة

"الصحة" تكشف 4 أنواع لسرطان القولون.. وتنصح بالكشف المبكر

"الصحة" تكشف عددًا من المعلومات حول اللقاحات ومدى أهميتها

الصحة تكشف الخدمات المقدمة للعمال بالتزامن مع عيدهم

توفير جميع اللقاحات لحماية المواطنين.. "الصحة العالمية" تُشيد بإنجازات مصر

نجاح مجمع الإسماعيلية الطبي كأول مجمع طبي مصري متكامل في الحصول على اعتماد "JCI"

الرقابة الصحية تشارك بفيلم عن إمكانات مصر فى السياحة العلاجية والاستشفائية برومانيا

الصحة: إدراج 118 ألف مريض تليف كبدي ضمن منظومة الاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الكبد

الدواء تشارك بورشة عمل "تحول النظام الصحي المصري نحو مشاركة فاعلة للقطاع الصحي الخاص"

الأكثر قراءة

يورجن كلوب يكشف: هل تم حل الخلاف مع محمد صلاح؟

تسريب صورها عارية من المشرحة.. تفاصيل قتل البلوجر العراقية أم فهد (فيديوجراف)

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

"اتبرعتله بكليتها واتجوز واحدة غيرها".. رواد السوشيال ميديا يتعاطفون مع "حكاية ريم" (فيديوجراف)

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

أول تحرك من محافظ البحر الأحمر بعد "الإعلان الخادش" بالغردقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال وحرية التنظيم النقابى

أحمد بهاء الدين شعبان

رجعوا التلامذة!

لواء. محسن الفحام

أسبوع الأعياد

خالد حريب

بعث المبادرة العربية من جديد

محمد عبدالعزيز

بطولة "سيد البلد".. زعيم الثغر

محمد الراعي

التحكيم وسلوكيات اللاعبين سبب تراجع مستوى الأهلى والزمالك

حسن الهتهوتى يكتب: لـ«سيناء» رب يحميها

د. محمد عفيفي

نجيب محفوظ فى أبوظبى

صور

فرحة هدف فوز الزمالك على البنك الأهلى

إقبال كبير على مهرجان التمور بوزارة الزراعة

صناعة السبح اليدوية في مصر: تراث عريق وحرفة رابحة

محطة تل أبيب

المزيد

الصحة العالمية: خطتنا لتغطية التوغل الإسرائيلي في رفح الفلسطينية لن تمنع الكارثة

اليوم 210 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته على رفح ومناطق متفرقة من غزة

اليوم 208 للعدوان.. قصف جوى متواصل على المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء بغزة