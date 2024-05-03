الجمعة 03 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

إجراءات صحية ضرورية حال التسمم من الرنجة والفسيخ (إنفوجراف)

تسمم غذائي
تسمم غذائي

بالتزامن مع اقتراب موسم شم النسيم والإقبال على شراء الأطعمة الخاصة بذلك الموسم من الفسيخ والرنجة، تنشر “الدستور” الإجراءات صحية ضرورية حال التسمم من الرنجة والفسيخ.

- التوجه لأقرب مستشفى للحصول مصل “البتيوليزم” الخاص بحالات التسمم الغذائي بالمجان

▪︎ أعراض التسمم الممباري الناتج عن تناول الأسماك المملحة تشمل..

زغللة العين.

إزدواجية الرؤية.

ارتخاء الجفون.

جفاف الحلق والحنجرة ويتبعهم صعوبة في النطق.

صعوبة في البلع.

الإحساس بالدوار.

ضعف العضلات.

حملات رقابية دورية

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أكدت أن قطاع الطب الوقائي، يقوم بتنفيذ حملات رقابية دورية على المنشآت الغذائية للتأكد من إتباع كافة الاشتراطات الصحية، ومتابعة الشهادات الصحية للعاملين، بالإضافة إلى الفحص الظاهري للمنتجات، وسحب عينات لفحصها معمليًا والتأكد من سلامتها قبل تقديمها للمواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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ونصحت الوزارة المواطنين بتوخي الحذر الشديد عند تناول الأسماك المملحة والمدخنة، والتأكد من شرائها من المحال المعروفة والخاضعة للإشراف والرقابة الصحية، وعدم الإسراف في تناول هذه الأسماك، نظرَا لارتفاع نسبة ملوحتها التي قد تزيد عن 17% من وزن السمكة، مما يتسبب في أضرار جسيمة لمرضى الضغط والقلب والكلى والحوامل والأطفال، وتجنب تناول رأس وعظام وأحشاء الأسماك المملحة، نظرًا لتركيز السموم في هذه المناطق.

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ووجهت وزارة الصحة والسكان رسالة لأصحاب المنشآت الغذائية المتخصصة في تجارة الأسماك المملحة، بضرورة إتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتي تشمل (نظافة البيئة المحيطة بالمنشأة، وجود ترخيص للمنشأة، عدم انبعاث الروائح الكريهة، خلو المنشأة من الحشرات الطائرة والزاحفة، وجود سلات للقمامة، توافر حوض لغسيل الأيدي به صابون ومطهرات، براميل التمليح خشبية ونظيفة ومدون عليها تاريخ بداية التمليح، خلو المنشأة من أي مصادر تسبب التلوث).

التسمم الغذائي الاسماك المملحة الصحة حملات رقابية المنشآت الغذائية الاشتراطات الصحية

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