الجمعة 03 مايو 2024
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مصر

"الصحة" تكشف عددًا من المعلومات حول اللقاحات ومدى أهميتها

اللقاحات
اللقاحات

كشفت وزارة الصحة والسكان، عددا من المعلومات حول اللقاحات ومدى أهميتها، وذلك فى تقرير نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وذلك تزامنًا مع الأسبوع العالمي للتمنيع.

تمثلت المعلومات التى كشفت عنها وزارة الصحة كالآتى:

  • اللقاحات تقي من المرض وتنقذ ملايين الأرواح.
  • جميع اللقاحات المستوفاة لشروط منظمة الصحة العالمية آمنة وفعالة.
  • طور أول لقاح عام 1796 ضد مرض الجدري القاتل.
  • تم استئصال الجدري عالميا في عام 1980 نتيجة للتلقيح.
  • اللقاحات تحمي الصحة في كل مراحل الحياة الطفولة والمراهقة والبلوغ والشيخوخة.
  • يمكن للقاحات أن تقي من بعض أنواع السرطان مثل (الكبد وعنق الرحم).
  • تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية يساعد على بناء نظام صحي قادر على مواجهة الجوائح.

إنجازات وزارة الصحة فى مجال التطعيمات 

كان الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، قد أكد لـ "الدستور"، أن وزارة الصحة والسكان حريصة على توفير كافة اللقاحات الإجبارية والروتينية والدورية، لحماية المواطنين من الأمراض فى كافة الفئات العمرية منذ عمر يوم.

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وأشار إلى أن وزارة الصحة قامت بتفعيل منظومة الرسائل النصية الخاصة بالتطعيمات الروتينية المجانية، للأطفال المسجلين بمنظومة التطعيمات، والتى تستهدف الأطفال منذ اليوم الأول للولادة، وحتى عمر 18 شهرًا، للوقاية من الأمراض المستهدفة بالتطعيم والتي تتضمن "شلل الأطفال، الدرن، الالتهاب الكبدي الفيروسي ب، التيتانوس الوليدي، الدفتيريا، السعال الديكي، الإنفلونزا البكتيرية ب، الحصبة، الحصبة الألمانية، النكاف".

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، إن مصر كانت جزءا من الجهود العالمية لحماية الأرواح والوقاية من العديد من الأمراض من خلال المحافظة على البرنامج الموسع للتطعيمات والتطعيمات الروتينية وإطلاق حملات التطعيمات القومية للوقاية، والقضاء على شلل الأطفال والحصبة والحصبة الألماني.

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واستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إنجازات الوزارة في مجال التطعيمات، لافتًا إلى أنه فى عام 2004 تم تسجيل آخر حالة شلل أطفال، وإعلان مصر خالية من شلل الأطفال عام 2006 من خلال منظمة الصحة العالمية.

وأضاف أن مصر بدأت في توطين صناعة اللقاحات عام 2020، من خلال توفير الدعم اللوجيستي والتدريبات من خلال منظمة الصحة العالمية بمصانع فاكسيرا بمصر.

وقال إن من الإنجازات التى حققتها وزارة الصحة أيضًا؛ إعلان منظمة الصحة العالمية خلو مصر من الحصبة والحصبة الألمانية ضمن 4 دول من دول إقليم البحر المتوسط، وذلك بفضل البرنامج الموسع للتطعيمات الذي يهدف إلى الحفاظ على مصر خالية من الأمراض المستهدفة بالتطعيم وتقليل معدلات الوفيات بسبب هذه الأمراض.

الصحة اللقاحات الأسبوع العالمي للتمنيع الجدري السرطان نظام صحى

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