السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حماس تشكك في رواية إسرائيل استعادتها جثث 3 رهائن من غزة

عزت الرشق القيادي
عزت الرشق القيادي في حركة حماس

شكك عزت الرشق القيادي في حركة حماس يوم الجمعة في رواية إسرائيل بشأن استعادتها 3 جثث لإسرائيليين كانت محتجزة بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وقال الرشق في تدوينة على حسابه عبر منصة "تلجرام": "نؤكد عدم ثقتنا برواية الاحتلال، ونقول دائمًا إن القول الفصل ما تقوله المقاومة".

وأضاف: "ادعاء الاحتلال إن صح عن وصوله إلى جثامين بعض أسراه لدى المقاومة في غزة بعد 8 أشهر من العدوان وحرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا، لا يعد إنجازا لحكومته النازية بل دليل على ضعف أداء جيشهم المذعور".

وتابع قائلا: "كما أنه يؤكد صدق وعد المقاومة بأنَ العدو لن يحصل على أسراه إلا جثثا هامدة أو عبر صفقة تبادل مشرّفة لشعبنا ومقاومتنا".

وأفاد بأن الجثامين التي يزعم الجيش الإسرائيلي أنه وصل إليها قد تكون تلك التي قصفها سابقا وبقيت تحت الركام.

وذكر الرشق: "مع تشكيكنا برواية الاحتلال فإننا نؤكد أن هذا الادعاء ما هو إلا محاولة للتغطية على خسائره وفشله الذريع أمام بسالة المقاومة وبأس رجال القسام وسرايا القدس في جباليا وحي الزيتون وشرق مدينة رفح".

وفي وقت سابق الجمعة أعلن الجيش الإسرائيلي استعادة 3 جثث لإسرائيليين كانت محتجزة في غزة منذ هجوم السابع من أكتوبر.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في مؤتمر صحفي، إن ذلك تم عبر جهد استخباري مع جهاز الأمن العام (الشاباك)، دون الكشف عن تفاصيل أخرى بهذا الخصوص.

 

حماس تشكك في رواية إسرائيل استعادتها جثث 3 رهائن من غزة

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