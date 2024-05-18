عاجل.. كواليس استهداف حزب الله اسرائيل بطائرة بدون طيار

كشفت وسائل إعلام محلية، الجمعة، أن حزب الله أنه ضرب إسرائيل بطائرة بدون طيار جديدة تطلق صواريخ في مقطع فيديو وردت القوات الجوية الإسرائيلية بضربات بالقرب من صيدا بلبنان.

حزب الله في غارة انتقامية شنتها القوات الجوية الإسرائيلية

وقُتل مسؤول كبير في منظمة حزب الله في غارة انتقامية شنتها القوات الجوية الإسرائيلية، بعد أن زعمت الجماعة أنها استخدمت طائرة بدون طيار جديدة لإطلاق الصواريخ لمهاجمة إسرائيل، ليلة الخميس، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية صباح الجمعة.

وفقا لحزب الله، خلال الهجوم، طارت طائرة بدون طيار باتجاه قاعدة للجيش الإسرائيلي بالقرب من المطلة واستهدفت جنودا من الجيش الإسرائيلي.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي في تل أبيب يوم الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي عثر على جثث ثلاثة رهائن في نفق في قطاع غزة.

وقال هاجاري، إن الرهائن هم شاني لوك وأميت بوسكيلا وإيتشاك جيليرنتر.

وقال دانييل هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن الثلاثة هربوا من مهرجان نوفا في جنوب إسرائيل عندما وصل “الإرهابيون” في 7 أكتوبر 2023.

وأضاف هاغاري، أنه بعد هروبهم، توجهوا إلى كيبوتس مفالسيم وقُتلوا هناك “بوحشية” على يد الإرهابيين.

وأضاف: "كانوا يحتفلون بالحياة في مهرجان نوفا الموسيقي، وقد قُتلوا على يد حماس".

وتم تحويل الجثث إلى الطب الشرعي لإجراء الفحوصات اللازمة. وأضاف أنه تم بعد ذلك إخطار العائلات.

وأعرب منتدى أسر الرهائن والمفقودين عن حزنه العميق لمقتل الرهائن. وقالت المجموعة إن انتشال جثثهم هو بمثابة تذكير بأنه يجب أيضًا إعادة الرهائن المتبقين إلى إسرائيل.

ويعتقد الجيش الإسرائيلي أن من بين هؤلاء الرهائن الـ 132، يعتقد أن 40 ماتوا، بما في ذلك اثنان تم أسرهما في عام 2014.