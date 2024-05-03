أفضل طريقة صحية لتناول الرنجة والفسيخ فى شم النسيم (إنفوجراف)

مع اقتراب شم النسيم ينشر "الدستور" (إنفوجراف) يشمل أفضل طريقة صحية لتناول الرنجة والفسيخ في شم النسيم.

- ينصح بإتمام مرحلة التمليح والتخزين للفسيخ في أوانى بلاستيكية أو خشبية.

- الابتعاد عن التخزين فى أواني معدنية حتى لا تكوّن مواد سامة.

- تجنب المشروبات الغازية.

- تناول كمية كبيرة من الخضروات الورقية (مثل: الخس والجرجير والبقدونس والكرفس).

- اشرب الكثير من الماء قبل تناول الفسيخ والرنجة.

- تناول النشويات المعقدة (مثل الخبز البني).

- وضع خل التفاح والليمون على الفسيخ والرنجة، لقتل أي بكتيريا داخل المعدة بعد تناوله.

- اشرب المشروبات الساخنة (الشاي الأخضر، الكركديه، الينسون) لتطهير المعدة من السموم والفضلات.

خطة التأمين الطبى لاحتفالات شم النسيم

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت خطة التأمين الطبي لاحتفالات المصريين بعيد القيامة المجيد، وشم النسيم، موجهة كافة القطاعات والهيئات ومديريات الشئون برفع درجة الاستعداد والجاهزية لتقديم الخدمة الطبية بصورة آمنة وعاجلة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن محاور الخطة الوقائية تتمثل في استمرار تقديم الخدمات الوقائية اللازمة من خلال التأكد من توافر مصل البوتيوليزم الخاص بحالات التسمم الغذائي، وتوفير الطعوم الكبدية، مع توافر مخزون آمن من الأمصال والطعوم بالغرف الوقائية، وعلى مستوى مديريات الشئون الصحية والإدارات الصحية بالمحافظات، فضلا عن تقديم الخدمات الوقائية بمنافذ الحجر الصحي في الموانئ (البرية، والبحرية، والجوية) للمسافرين والقادمين من الخارج، واستقبال عينات من الأغذية والمياه، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأضاف «عبدالغفار» أن المحور الثاني من الخطة يتمثل في رفع درجة الاستعداد بغرفة الطوارئ الوقائية بالوزارة وكافة المديريات، ومتابعة البلاغات الواردة على مدار الـ24 ساعة، وسرعة التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة بصورة عاجلة، بالإضافة إلى التنسيق مع المستشفيات العامة، والمركزية، ومراكز السموم للتعامل المبكر مع أي حالات اشتباه بالتسمم الغذائي أو النزلات المعوية والإبلاغ الفوري عنها، وكذلك تشكيل فرق الدعم السريع على مستوى المحافظات، وسرعة إعداد التقارير لمتابعة سير عمل خطة التأمين الطبي.