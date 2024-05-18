محمد شادى لـ"الشاهد": إدارة الحكومة المصرية لأزمة كورونا كان مذهلًا

قال الدكتور محمد شادي، خبير الاقتصاد السياسي، إنه إذا تم مقارنة توقعات أزمة كورونا بما حدث، سنجد أن حجم الانجاز مذهل، فالجميع كان يتوقع لنا شيء وما حدث شيء آخر، فقد كان الجميع منتظر جائحة وتفشي وبائي تجعل البوليس موجود في الشارع، مع وجود انهيار اقتصادي يوقف الاقتصاد تمامًا، لكن مصر خالفت التوقع، فقد خرجت مصر من الأزمة بدون جائحة وحققت زيادة في معدل النمو ولم تخسر أي قطاع من القطاعات الرئيسية، وبالتالي كان أداء مصر في إدارة الأزمة مذهل.

وأضاف شادي خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز عبر فضائية Extra news، أن مصر كان ينعدم بها الاتصال بين السابق واللاحق، كذلك ينعدم بها الاتصال بين القطاعات وبعضها البعض، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي فرض المشاركة في العمل بين كل القطاعات.