السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمد شادى لـ"الشاهد": إدارة الحكومة المصرية لأزمة كورونا كان مذهلًا

الدكتور محمد شادي
الدكتور محمد شادي

قال الدكتور محمد شادي، خبير الاقتصاد السياسي، إنه إذا تم مقارنة توقعات أزمة كورونا بما حدث، سنجد أن حجم الانجاز مذهل، فالجميع كان يتوقع لنا شيء وما حدث شيء آخر، فقد كان الجميع منتظر جائحة وتفشي وبائي تجعل البوليس موجود في الشارع، مع وجود انهيار اقتصادي يوقف الاقتصاد تمامًا، لكن مصر خالفت التوقع، فقد خرجت مصر من الأزمة بدون جائحة وحققت زيادة في معدل النمو ولم تخسر أي قطاع من القطاعات الرئيسية، وبالتالي كان أداء مصر في إدارة الأزمة مذهل.

 

وأضاف شادي خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز عبر فضائية Extra news، أن مصر كان ينعدم بها الاتصال بين السابق واللاحق، كذلك ينعدم بها الاتصال بين القطاعات وبعضها البعض، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي فرض المشاركة في العمل بين كل القطاعات.

الدكتور محمد شادي برنامج الشاهد ازمة كورونا الاقتصاد المصرى

الأكثر قراءة

عاجل.. كواليس استهداف حزب الله اسرائيل بطائرة بدون طيار

احتجاجات من خالد بيبو خلال مران الأهلى الرئيسى فى رادس.. ماذا حدث؟ (فيديو)

عاجل.. إيطاليا ترفع درجة الخطر للون الأحمر بعد أمطار غزيرة سببت فيضانات

«ما تجربوش مصر».. تفاصيل أخطر 10 أيام فى العلاقات بين القاهرة وتل أبيب

إقليم كردستان العراق يعلن القبض على "إرهابي كبير" مقربا من البغدادى

عاجل.. "حماس" تعلن مقتل أحد قادتها فى لبنان بضربة إسرائيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

بعد كل ما مررت به هل تعتقد بأنه ستظل هناك عدالة؟

حسين دعسة

قراءات فى بيان "القمة العربية" 33.. هل نقف نحو ارتياد المستقبل بعد حماية غزة؟

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «2»

ماجد حبته

السلام والاستقرار.. أو الدمار

سارة شريف

قصة كرامة

د. محمد سالم أبو عاصى يكتب: فى أصول المناظرات

محمد عبدالعزيز

فنان لكل محافظة.. مطلب بسيط ومشروع

د.كريمة الحفناوى

دول أمريكا اللاتينية ونصرة القضية الفلسطينية

صور

قمة Riseup لرواد الأعمال بالمتحف المصري الكبير

إنجاز جديد يضاف.. افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

بهجة حصاد البرتقال في طوخ

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو غاضباً: "القلب ينفطر" بعد انتشال جثث الرهائن فى غزة

وثيقة أمنية إسرائيلية تُحذر: حكم غزة بعد الحرب مكلف جدًا ولا يمكن تحمله أبدًا

"خلافات جديدة".. ماذا حدث بين نتنياهو وبن غفير فى جلسة "الكابينيت" اليوم؟