الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"شادى" لـ"الشاهد": الاقتصاد المصرى صمد أمام كورونا بسبب نتائج الإصلاح الاقتصادى

الدكتور محمد شادي
الدكتور محمد شادي

كشف الدكتور محمد شادي، خبير الاقتصاد السياسي، عن علاقة الأزمات والاقتصاد.

وأوضح خلال حوار ببرنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، اليوم الجمعة، أن أزمة كورونا أثرت علي هروب الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة، مشيرًا إلى أن مصادر النقد الأجنبي كلها تأثرت في مصر بسبب كورونا وعلي رأسها الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج والسياحة وإيرادات قناة السويس والاستثمار.

ولفت إلى أن الاقتصاد المصري صمد أمام كورونا في البداية بسبب نتائج الاصلاح الاقتصاد الذي وفر سيولة نقدية وتم ضخ 100 مليار جنيه لمساندة الاقتصاد وقتها، موضحًا أن الهند خسرت مليون مواطن بسبب تفشي جائحة كورونا.

وأضاف: تمت إعادة هيكلة الاقتصاد في 2016 على أساس هيكلة الدعم لضمان وصوله لمستحقيه وكذلك إصلاح السياسة النقدية. 

 وأشار إلى أنه من نتائج الإصلاح الاقتصادي تحقيق فائض أولي في الموازنة، موضحًا أنه في 2019 بدأت الحكومة برنامج الإصلاح الإطاري للاقتصاد.

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