السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أول تعليق من نيللى كريم عقب انفصالها عن هشام عاشور

نيللى كريم وهشام
نيللى كريم وهشام عاشور 

شاركت الفنانة نيللي كريم متابعيها منشورًا جديدًا، في أول تعليق لها بعد طلاقها من لاعب الاسكواش المعتزل هشام عاشور والذي خاض عالم الفن بمسلسل له من بطولة نيللي كريم، بعد زواجهما الذي استمر نحو عامين ونصف.

وفي أول تعليق من النجمة نيللي كريم بعد طلاقها من هشام عاشور، نشرت منشورًا عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، قائلًة: "أحيانًا الإنسان يجد نفسه في وسط اللا مكان، وأحيانًا في وسط اللا مكان تجد نفسك".

علاقة نيللى كريم وهشام عاشور 

في تصريحات سابقة، تم التأكيد أن الفنانة نيللي كريم ولاعب الاسكواش هشام عاشور، تعرفا على بعضهما على أحد شواطئ الجونة عام 2021، حيث عرض "عاشور" الزواج منها ولكنها رفضت للمرة الأولى، وبعد ذلك ظهرا الثنائي عدة مرات في مناسبات وانتشرت عدة صور تجمعهما مع عدد من الأصدقاء.

انفصال نيللى كريم وهشام عاشور.. هكذا تفاعل رواد السوشيال ميديا

طلاق نيللى كريم وهشام عاشور بعد عامين ونصف من الزواج (خاص)

وفي نفس عام 2021، أقام كل من نيللي كريم وهشام عاشور، حفل زواجهما في مدينة الجونة، بحضور عدد من نجوم الفن، وتكبر الفنانة نيللي كريم لاعب الاسكواش هشام عاشور بنحو 8 سنوات.

الانفصال بين نيللى كريم وهشام عاشور 

ألمحت الفنانة نيللي كريم منذ فترة قليلة عن الانفصال عبر حسابها  الشخصي على موقع «انستجرام» في خاصية "ستوري":" يكبر الإنسان ثلاثة أضعاف عمره حينما يحاول التأقلم مع حياة ليست مناسبة له"، وأكدت "نيللي" أمس  خبر انفصالهما رافضة الكشف عن أسباب الطلاق.

ونشرت الفنانة نيللي كريم كلمات عبر “ستوري” حسابها على “إنستجرام” قبل ساعات من إعلان انفصالها عن هشام عاشور جاء فيه: “يكبر الإنسان ثلاثة أضعاف عمره حينما يحاول التأقلم مع حياة ليست مناسبة له”. وحرص كل من نيللي كريم وهشام عاشور على احترام الخصوصية خلال هذه الفترة، وعدم مشاركة أي تفاصيل خاصة عن الانفصال مع الجمهور.
 

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