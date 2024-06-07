رابط مفتوح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري

نقدم لكم رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري، حيث يبحث عدد كبير من الطلاب والطالبات في تالتة إعدادي أزهري، للفصل الدراسي الثاني لعام 2023-2024، وذلك مع بداية إعلان نتائج المرحلة الإعدادية الأزهرية 2024.

وفي السطور التالية، نعرض لكم رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري.

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري

وفي هذا السياق، يستطيع طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي الأزهرية، الحصول على نتائج الفصل الدراسي الثاني لعام 2023-2024، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى (1) وهي: زيارة بوابة الأزهر الإلكترونية عبر الرابط التالي اضغط هنا.

الخطوة الثانية (2) وهي: النقر على أيقونة “خدمات الأزهر الشريف”، ثم اختيار “بوابة نتائج الشهادة الإعدادية”.

الخطوة الثالثة (3) وهي: النقر على أيقونة “نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 الترم الثاني”.

الخطوة الرابعة (4) وهي: إدخال المنطقة التعليمية للطالب/ة.

الخطوة الخامسة (5) وهي: إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب/ة.

الخطوة السادسة (6) وهي: النقر على أيقونة "عرض النتيجة".

الخطوة السابعة (7) وهي: سيتم عرض النتائج بكل وضوح.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024 الترم الثاني

وفي هذا الصدد، نوفر لطلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي الأزهري توزيع الدرجات، جاء كالآتي:

مادة أصول الدين للصف الثالث الإعدادي الأزهري: 100 درجة.

مادة اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي الأزهري: 100 درجة.

مادة الرياضيات للصف الثالث الإعدادي الأزهري: 60 درجة.

مادة الفقه تالتة إعدادي أزهري: 50 درجة.

مادة القرآن الكريم تالتة إعدادي أزهري: 40 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية تالتة إعدادي أزهري: 40 درجة.

مادة العلوم تالتة إعدادي أزهري: 40 درجة.

رابط بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج 2024

وفي هذا الإطار، يستطيع طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية الأزهرية الحصول على نتائج الدور الأول للفصل الدراسي الثاني لعام 2023-2024، وذلك من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج، عبر الرابط التالي اضغط هنا.

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