الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز

مصر

الصحة تكشف الخدمات المقدمة للعمال بالتزامن مع عيدهم

وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الخدمات التى تقدمها الوزارة للعمال، تزامنًا مع عيد العمال، لافتة إلى أنهم يتمتعون بكل الخدمات الطبية التي تقدمها المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض التى تشمل نحو 14 مبادرة صحية.

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بدوره، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة قامت فى عام 2022 بإدراج 15 مليونا و280 ألف مواطن من فئات العمال، تحت مظلة التأمين الصحي.

الفئات الجديدة المنضمة للتأمين الصحي 

وأوضح أن الفئات الجديدة التي انضمت لمنظومة التأمين الصحي شملت "الفلاحين، وعمال الزراعة، وأصحاب الأعمال، وسائقي الأجرة، والعمالة غير المنتظمة من الصيادين، وعمال المناجم والمحاجر والمقاولات والنقل والشحن، وأعضاء النقابات المهنية".

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وأشار إلى أن عدد المنتفعين بخدمات التأمين الصحي بلغ أكثر من 70 مليون مواطن بنسبة تغطية بلغت 70% تقريبًا من إجمالي الشعب المصري.

الصحة عيد العمال الخدمات الطبية المبادرات الرئاسية مبادرة صحية

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