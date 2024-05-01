الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الرقابة الصحية تشارك بفيلم عن إمكانات مصر فى السياحة العلاجية والاستشفائية برومانيا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الدولة بدأت في حصاد ما تم من إنجازات خلال السنوات السابقة؛ بهدف تعزيز القطاع الصحي المصري وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي واستراتيجية الجمهورية الجديدة بضرورة تقديم رعاية صحية متكاملة وبمستويات جودة عالمية، ما يسهم في لفت أنظار العالم وكسب ثقة المجتمع الدولي بالمنظومة الصحية المصرية، خاصة في ظل وجود معايير وطنية معتمدة دوليًا تضمن جودة وأمان الخدمات الصحية، بالإضافة إلى فتح سبل متعددة لتوطيد العلاقات مع الدول ذات السمعة الطيبة والخبرات المتميزة بمجال الرعاية الصحية.

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جاء ذلك في ضوء مشاركة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بفعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للمعهد الوطني للتعافي والطب الطبيعي وعلم المناخ بدولة رومانيا، وبحضور 700 متخصص وخبير من رومانيا ومن العديد من الدول الأوروبية والأجنبية، وتم عرض فيديو عن السياحة العلاجية والاستشفائية بمصر، ومعايير اعتماد المنشآت الصحية لتقديم الخدمات الصحية للمريض الدولي وفقًا للمعايير المتفق عليها دوليًا، وكيف يضمن اعتماد GAHAR سياحة صحية آمنة.

تعزيز التعاون بين دولتي مصر ورومانيا

وخلال المؤتمر، تقدمت السفيرة تودريان، ومنظمو المؤتمر بالشكر الجزيل لجمهورية مصر العربية، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزارة الصحة والسكان المصرية، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، على رسائلهم الثاقبة التي تروج للسياحة العلاجية وتسلط الضوء على إمكانية تعزيز التعاون بين دولتي مصر ورومانيا في مجال الرعاية الصحية وتمهد الطريق لتنفيذ المزيد من المشاريع الثنائية المتعلقة بالصحة.

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الصحة تنظم ورشة عمل لتحديد أولويات البحث العلمى فى مجال الصحة الواحدة

جدير بالذكر، أن مشاركة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية جاءت على دعوة أثناء الاجتماع الذي تم مطلع شهر أبريل، بين د.أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وأوليفيا تودرن، سفيرة دولة رومانيا لدى مصر، الذي استهدف سبل تعزيز التعاون في مجال جودة الرعاية الصحية، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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