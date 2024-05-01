العمال يحتفلون بـ10 سنوات من التقدم فى عهد السيسى.. 8 زيادات فى الأجور تعزز مكاسبهم

شهدت العشر سنوات الأخيرة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعمًا متواصلًا وغير مسبوق لـعمال مصر، حيث أصدر الرئيس العديد من القرارات التى تحفظ حقوق العمال والعمل على توفير حياة كريمة لهم وتحسين أحوالهم المعيشية.

كانت البداية من تحسين الأجور والمرتبات للعاملين، حيث شهدت المرتبات والأجور للعاملين فى الدولة على مدار العشر سنوات 8 زيادات للحد الأدنى للأجور.

مراحل الزيادة فى الأجور والمرتبات للعاملين

وفى عيد العمال يستعرض لكم "الدستور" مراحل الزيادة فى الأجور والمرتبات للعاملين فى الدولة خلال الفترة الماضية:

- فى عام 2017 كانت الزيادة الأولى، وصدر قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 1400 جنيه.

- الزيادة الثانية في مارس 2019، صد ر قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور من 1400 جنيه إلى 2000 جنيه، بنسبة زيادة 42.8%.

- الزيادة الثالثة في مارس 2021، صد ر قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه بدلًا من 2000 جنيه بزيادة 400 جنيه بنسبة زيادة 20%.

- الزيادة الرابعة في أبريل 2022، صدور قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، بزيادة 300 جنيه بنسبة زيادة 12.5%.

- الزيادة الخامسة في أكتوبر 2022، صدور قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه، من خلال علاوة استثنائية 300 جنيه، تضاف إلى أساسي المرتب.

- الزيادة السادسة في 2 مارس 2023: صدور قرار ليصبح الحد الأدنى للأجور 3500 جنيه للدرجة السادسة العمالية.

- الزيادة السابعة في سبتمبر 2023، صدور قرار برفع الحد الأدنى للأجور لـ4000 جنيه.

- الزيادة الثامنة في فبراير 2024، صدور قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه.

وكان قد هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي عمال مصر في يوم عيدهم، من خلال رسالة كتبها على الصفحات الرسمية لحساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب: "أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لكل عمال مصر في عيدهم، هؤلاء الرجال الذين تعهدوا ببناء وطننا العزيز وأوفوا بما وعدوا به".

وأضاف: "فقد بذلتم قصارى جهدكم في النهوض بدولتنا العصرية الحديثة، فاليوم هو رمز التفاني والإخلاص في العمل، كل عام ومصر بكم تزدهر، وأدام الله عليكم الصحة والعافية".