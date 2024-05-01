حزب المؤتمر: عمال مصر عماد الاقتصاد والمحرك الرئيسى للتنمية

قال حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، إن عمال مصر لهم دور كبير في بناء وتطوير المجتمع والاقتصاد المصري.

وأوضح حزب المؤتمر، في بيان له، أن العمال هم عماد الاقتصاد والمحرك الرئيسي للتنمية، ولذلك فإنه من الضروري تقديم الدعم اللازم لهم وضمان حصولهم على أجور ملائمة وظروف عمل لائقة.

وأكد حزب المؤتمر أن عيد العمال من أهم المناسبات التي ترسخ وتبرز قيمة وقدسية العمل، والعمال وقود التنمية والتقدم والازدهار لأي أمة في كل القطاعات التنموية والاقتصادية.

الدولة المصرية تواصل تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال



وتابع حزب المؤتمر أن الدولة المصرية تواصل تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال، وكذلك الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة، والتوسع في المشروعات القومية والتنموية لتوفير فرص عمل لائقة للشباب، والتنسيق مع القطاع الخاص للانتهاء من إجراءات حماية حقوق العاملين وتحقيق بيئة عمل آمنة، وتشجيع الشباب على الاندماج في العمل الحر، وريادة الأعمال.



وأشار حزب المؤتمر إلى أن الدولة تُقدم جهودًا كبيرة لدعم العمال بما يسهم في تعزيز دورهم، من خلال تدريبهم المستمر وتأهيلهم على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، والعمل على دمجهم في المناخ والبيئة الجديدة للعمل، ومحاولة خلق فرص عمل مستمرة للشباب من شتى الفئات والاهتمام بدمج المرأة في سوق العمل وتفعيل المساواة بين الجنسين.

وتوجه حزب المؤتمر بالتهنئة إلى عمال مصر بمناسبة عيد العمال، متوجهًا بالشكر لكل عمال مصر، وكذلك القيادة السياسية لحرصها الشديد على توفير حياة كريمة لهم.

وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي عمال مصر في يوم عيدهم، من خلال رسالة كتبها على الصفحات الرسمية لحساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب: "أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لكل عمال مصر في عيدهم، هؤلاء الرجال الذين تعهدوا ببناء وطننا العزيز وأوفوا بما وعدوا به".