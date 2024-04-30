برلمانية تطالب بتاهيل الأخصائيين الاجتماعيين في المدارس

طالبت د.شيماء محمود نبيه، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بضرورة توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة التربية والتعليم لتأهيل الأخصائين الاجتماعيين بالمدارس: إن المشاكل التي تقابل الأطفال في المدارس تحتاج إلي تطوير وتأهيل الأخصائين الاجتماعيين للتعامل مع الصحة النفسية للأطفال خاصة في ظل التطورات الحالية للعصر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة عبد الهادي القصبي، لاستعراض تقرير المجلس القومي للطفولة والأمومة المُقدم للجنة حقوق الطفل أمام الأمم المتحدة للرد على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس، وذلك في إطار تنفيذ الالتزامات الدولية.

وأشادت النائبة شيماء نبيه بالخط الساخن لـ"نجدة الطفل“ في المجلس القومي للامومة والطفولة، قائلة انه دائما يعمل في صالح الطفل”.

وهنأت نبيه المهندسة نيفين عثمان أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة علي استقلالية المجلس، ليصبح جهة مستقلة.

وأكدت نبيه أن أحد الأسئلة التي ستكون مطروحة علي مصر بشأن التقرير هو أطفال غزة مشيرة أن موقف مصر ثابت وواضح ومحدد لا يختلف عليه أصحاب الحقوق وهو دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ورفض التهجير القسري وأن هناك للأسف معاييردولية مزدوجة في التعامل مع القضية الفلسطينية.

وأكدت عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن مصر تنتهج مبدأ الوضوح والشفافية الدائمة، ومصر استقبلت الوافدين من جميع الدولة الجوار التي تعاني مشاكل وويلات حرب مؤكدة أن موقف مصر ثابت وداعم من قضايا دول الجوار.