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عاجل| أسعار الأضاحي في مصر 2024.. شوف الخرفان والماعز والعجول بكام اليوم

الاضاحى - أرشيفية
الاضاحى - أرشيفية

مع حلول عيد الأضحى المبارك، يزداد اهتمام المسلمين في مصر بشراء أضحية مناسبة، ولكن مع تعدد أنواع الأضاحي وتفاوت أسعارها، يواجه الكثيرون صعوبة في اتخاذ قرار الشراء، لذلك، تقدم لكم الدستور في هذا الموضوع دليلًا شاملًا يرشدكم لمعرفة أسعار الأضاحي في مصر 2024.

ويهدف هذا الدليل إلى مساعدة المشترين على التعرف على متوسط  أسعار الأضاحي في مصر 2024 بأنواعها المختلفة (خروف بلدي، خروف مستورد، ماعز بلدي، ماعز مستورد، عجل، جاموس)، واكتشاف عناوين منافذ بيع الأضاحي التابعة لوزارة الزراعة في جميع المحافظات المصرية، للاستفادة من الأسعار المخفضة التي تقدمها الوزارة.

جدول أسعار الأضاحي 2024

نوع الأضحيةمتوسط ​​السعر (بالجنيه المصري للكيلو)
خروف بلدي60 - 75
خروف مستورد50 - 65
ماعز بلدي45 - 55
ماعز مستورد40 - 50
عجل50 - 60
جاموس40 - 50

منافذ بيع أضاحي وزارة الزراعة

توفر وزارة الزراعة منافذ لبيع الأضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين، ويمكن العثور على عناوين هذه المنافذ في جميع المحافظات من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الزراعة أو من خلال التطبيقات الخاصة بالوزارة.

نصائح لاختيار أضحية مناسبة

تأكد من صحة الأضحية وخلوها من الأمراض.

اختر أضحية متناسبة مع احتياجاتك وميزانيتك.

قارن الأسعار بين مختلف المنافذ قبل الشراء.

تأكد من حصولك على إيصال شراء من البائع.

وإليك متوسط ​​الأسعار في الأسواق المصرية اليوم 22/5/2024

النوعالسعر التقريبي للكيلو (بالجنيه المصري)
بقرة بلدي50 - 60
بقرة مستوردة45 - 55
جاموس بلدي40 - 50
جاموس مستورد35 - 45
ماعز بلدي45 - 55
ماعز مستورد40 - 50

نصائح للتأكد من جودة لحوم الأضاحي

قبل الذبح

1- تأكد من شراء الأضحية من جزار معتمد أو مزرعة موثوقة لضمان سلامتها وخلوها من الأمراض.

2- تأكد من أن الأضحية تتمتع بصحة جيدة ونشطة، وتتحرك بسهولة، وتتنفس بشكل طبيعي، وخالية من أي جروح أو تشوهات.

3- يجب أن تكون عيون الأضحية صافية ولامعة، وخالية من أي إفرازات أو احمرار.

4- يجب أن يكون أنف الأضحية رطبًا وخاليًا من أي إفرازات.

5- يجب أن يكون فم الأضحية ورديًا ورطبًا، وخاليًا من أي تقرحات أو التهابات.

6-  يجب أن يكون جلد الأضحية ناعمًا ومرنًا، وخاليًا من أي حشرات أو قمل.

بعد الذبح

1- تأكد من تبريد اللحوم بشكل سريع بعد الذبح لمنع نمو البكتيريا، يفضل تقطيع اللحوم إلى قطع صغيرة وتغليفها في أكياس محكمة الإغلاق ووضعها في الثلاجة أو الفريزر.

2- تأكد من غسل اللحوم جيدًا بالماء النظيف قبل الاستخدام.

3- يعتقد البعض أن غسل اللحوم بالخل أو الخلطة يقضي على البكتيريا، لكن هذا غير صحيح. في الواقع، قد يؤدي ذلك إلى انتشار البكتيريا على سطح اللحوم.

4- تأكد من طهي اللحوم جيدًا قبل تناولها لقتل أي بكتيريا ضارة.

5- لا تقم بإعادة تجميد اللحوم بعد إذابتها، فذلك قد يؤدي إلى تلفها وفقدان قيمتها الغذائية.

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