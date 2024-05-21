وفد دبلوماسي أوروبي يطلع على انتهاكات المستعمرين بحق المواطنين بالأغوار الشمالية

أطلع وفد دبلوماسي أوروبي، الثلاثاء، على انتهاكات المستعمرين بحق المواطنين في عدة تجمعات بالأغوار الشمالية.

وشارك في الجولة، وفد من القنصلية البريطانية العامة في القدس، والممثلية الكندية في رام الله، إضافة إلى بعض الممثليات الدبلوماسية الأخرى.

الحكومة البريطانية ستفرض المزيد من العقوبات على المستعمرين

من جانبها، قالت نائب القنصل البريطاني أليسون ماكوين، إن الحكومة البريطانية ستفرض المزيد من العقوبات على المستعمرين المعتدين، حتى تلتزم إسرائيل بالقانون الدولي.

ولفتت إلى أن الهجمات التي يشنها المستعمرون على التجمعات السكانية تنطلق من البؤر الاستعمارية التي يعتبرها المجتمع الدولي غير شرعية.

وتابعت ماكوين، "تنوعت الاعتداءات التي ينفذها المستعمرون بين اعتداء على الخيام والمواشي، وحرمان المواطنين من الوصول إلى مصادر المياه".

كما أدانت نائب القنصل البريطاني ضم الأراضي الفلسطينية، الذي يشكل عائقا أمام حل الدولتين.