الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

229 يومًا للعدوان.. الاحتلال يشن قصفًا عنيفًا على قطاع غزة

شهداء غزة
شهداء غزة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 229 من العدوان الوحشي على قطاع غزة، حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في القطاع.

ويستمر جيش الاحتلال في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن الغارات العشوائية في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل  العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

الاحتلال الإسرائيلى يقصف منازل وتجمعات النازحين

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت خلال الـ24 ساعة الماضية شن غاراتها وقصفها العنيف على منازل وتجمعات النازحين وسط وجنوب القطاع مع استمرار الاجتياح البري لأحياء واسعة في رفح وجباليا وأجزاء أخرى من شمال غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة.

txt

بينهم طفلة.. ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلى لمنزل فى غزة لـ6 أشخاص

ارتفاع حصيلة العدوان إلى 35647 شهيدًا

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 85 شهيدًا و200 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق وزارة الصحة، التي أفادت بارتفاع حصيلة الضحايا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي إلى 35647 شهيدًا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، و79852 مصابًا، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وسط منع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

txt

كواليس إجلاء فريق المسعفين الدوليين المحاصرين فى المستشفى الأوروبى فى غزة

أبرز التطورات على أرض غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

  • شن غارة على منزل بحي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوبي القطاع.
  • قصف النار اتجاه سفن ومعدات الصيادين في حسبة رفح ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.
  • قصف بركسا يؤوى نازحين في الزوايدة وسط القطاع ما أسفر عن استشهاد 10 مواطنين بينهم طفل خرج من رحم والدته، وإصابة آخرين.
  • قصف منزل لعائلة أبو زايدة بمنطقة بئر النعجة شمال القطاع ما أسفر عن ارتقاء 6 شهداء وإصابة آخرين.
  • نسف مربعات سكنية في محيط شارع 10 جنوب غرب حي الزيتون.
  • إخلاء المرضى والطواقم الطبية من مستشفي كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع عقب استهدافها بصاروخ من طائرات الاستطلاع.
txt

عاجل.. القاهرة الإخبارية: ارتفاع عدد شهداء جنين إلى 8 والمصابين إلى 21 (فيديو)

الضفة الغربية المحتلة

وبالتزامن مع سبق، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى ارتقاء 7 شهداء بينهم طبيب وسقوط 9 إصابات خطيرة، وسط صعوبة تنقل سيارات الإسعاف بسبب تدمير البنية التحتية للمدينة بشكل كلي، وفق وسائل الإعلام الفلسطينية.

الإحتلال الإسرائيلي اليوم 229 من العدوان ا غزة حرب الإبادة قصف أبرز التطورات

الأكثر قراءة

آخر تطورات أزمة الشيبى والشحات.. تحرك جديد داخل الجبلاية لحسم الأمر

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

3 دول أوروبية تعترف بدولة فلسطين رسميا اعتبارا من 28 مايو

أخيرًا.. "سفاح الإسماعيلية" إلى طبلية عشماوى.. محطات أبشع جريمة قتل فى "عروس القناة"

"البترول" تُعلن كشفين جديدين بالبحر المتوسط.. و"شل" تضخ استثمارات إضافية بمصر

بعد تعرضها لحادث تصادم.. تيسير فهمى تكشف عن حالتها الصحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

الملتقى اللاتينى الثالث

عبد الرحمن باشا

قرار القمة العربية بتشكيل قوات حفظ سلام فى غزة.. هل هذا فى مصلحة مصر؟

القس رفعت فكرى سعيد

مائة شخصية قبطية

عبدالوهاب داود

إدريس ومحفوظ.. تولستوى أم دوستويفسكى؟!

ماجد حبته

قنبلة «الجنائية» الدخانية!

جلال حمام

ماذا ينتظر إيران بعد رئيسى؟

محمد الراعي

سارق الفرح فى الزمالك

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

صور

حوار شيق لـ ريهام حجاج مع الدستور حول كواليس صدفة

فريق عمل مسلسل "صدفة" فى ضيافة "الدستور"

معدية أبو غالب: الأهالي في انتظار جثث المفقودين

محطة تل أبيب

المزيد

"واتس آب" يفضح جيش الاحتلال.. جريمة إسرائيلية جديدة فى غزة

229 يومًا للعدوان.. الاحتلال يشن قصفًا عنيفًا على قطاع غزة

وفد دبلوماسي أوروبي يطلع على انتهاكات المستعمرين بحق المواطنين بالأغوار الشمالية