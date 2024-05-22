229 يومًا للعدوان.. الاحتلال يشن قصفًا عنيفًا على قطاع غزة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 229 من العدوان الوحشي على قطاع غزة، حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في القطاع.

ويستمر جيش الاحتلال في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن الغارات العشوائية في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

الاحتلال الإسرائيلى يقصف منازل وتجمعات النازحين

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت خلال الـ24 ساعة الماضية شن غاراتها وقصفها العنيف على منازل وتجمعات النازحين وسط وجنوب القطاع مع استمرار الاجتياح البري لأحياء واسعة في رفح وجباليا وأجزاء أخرى من شمال غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة.

ارتفاع حصيلة العدوان إلى 35647 شهيدًا

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 85 شهيدًا و200 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق وزارة الصحة، التي أفادت بارتفاع حصيلة الضحايا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي إلى 35647 شهيدًا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، و79852 مصابًا، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وسط منع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

أبرز التطورات على أرض غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

شن غارة على منزل بحي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوبي القطاع.

قصف النار اتجاه سفن ومعدات الصيادين في حسبة رفح ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

قصف بركسا يؤوى نازحين في الزوايدة وسط القطاع ما أسفر عن استشهاد 10 مواطنين بينهم طفل خرج من رحم والدته، وإصابة آخرين.

قصف منزل لعائلة أبو زايدة بمنطقة بئر النعجة شمال القطاع ما أسفر عن ارتقاء 6 شهداء وإصابة آخرين.

نسف مربعات سكنية في محيط شارع 10 جنوب غرب حي الزيتون.

إخلاء المرضى والطواقم الطبية من مستشفي كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع عقب استهدافها بصاروخ من طائرات الاستطلاع.

الضفة الغربية المحتلة

وبالتزامن مع سبق، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى ارتقاء 7 شهداء بينهم طبيب وسقوط 9 إصابات خطيرة، وسط صعوبة تنقل سيارات الإسعاف بسبب تدمير البنية التحتية للمدينة بشكل كلي، وفق وسائل الإعلام الفلسطينية.