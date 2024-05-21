إدانات واسعة لاستيلاء إسرائيل على البث المباشر لقناة أسوشيتد برس فى غزة

أدانت رابطة الصحافة الأجنبية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة كاميرا حية ومعدات بث تابعة لوكالة أسوشيتد برس تظهر شمال قطاع غزة.

وقالت رابطة الصحافة الأجنبية في بيانها اليوم الثلاثاء، إنها منزعجة من تصرفات إسرائيل، واصفة إياها بأنها الأحدث في سلسلة من الخطوات المخيفة التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية لخنق وسائل الإعلام.

صورة مهمة لشمال غزة

وقالت المجموعة غير الربحية التي تمثل الصحفيين: إن الخطوة الشنيعة اليوم تمنع أيضًا وكالة أسوشيتد برس من تقديم صور مهمة لشمال غزة إلى جميع وسائل الإعلام الأخرى حول العالم.

وأضافت: "التحرك الإسرائيلي اليوم هو منحدر زلق. ويمكن لإسرائيل أن تمنع وكالات الأنباء الدولية الأخرى من تقديم لقطات حية لغزة. كما يمكن أن يسمح لإسرائيل بمنع التغطية الإعلامية لأي حدث إخباري تقريبًا لأسباب أمنية غامضة".

وتابعت: "إن سجل إسرائيل في مجال حرية الصحافة كان بالفعل كئيبًا طوال الحرب. وطوال فترة النزاع برمتها، منعت إسرائيل الصحفيين الأجانب من الوصول بشكل مستقل إلى غزة. والآن اتخذت خطوة أخرى إلى الوراء بعيدا عن المثل الديمقراطية التي تدعي أنها تتمسك بها".

كما أدانت منظمة مراسلون بلا حدود قرار إسرائيل مصادرة معدات وكالة أسوشييتد برس، قائلة: "بعد حظر الجزيرة، تهاجم إسرائيل وكالة أسوشييتد برس".

وفي السياق، ندد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بالمصادرة ووصفها بأنها "عمل جنوني".

وقال في بيان: "هذه ليست الجزيرة، هذه وسيلة إعلامية أمريكية فازت بـ 53 جائزة بوليتزر".

وأضاف:" تتصرف هذه الحكومة كما لو أنها قررت التأكد بأي ثمن من أن إسرائيل ستكون منبوذة في جميع أنحاء العالم. لقد أصيبوا بالجنون".