الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

3 دول أوروبية تعترف بدولة فلسطين رسميا اعتبارا من 28 مايو

فلسطين
فلسطين

أعلنت أيرلندا وإسبانيا والنرويج الاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية اعتبارًا من 28 مايو الجاري، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

ورحبت الرئاسة الفلسطينية بإعلان النرويج اعترافها رسميًا بالدولة الفلسطينية، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وثمنت الرئاسة عاليًا مساهمة هذا القرار من النرويج في تكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وفي أخذ خطوات فعلية لدعم تنفيذ حل الدولتين.

دعم حقوق الشعب الفلسطيني

وأكدت الرئاسة، أن مملكة النرويج دعمت حقوق الشعب الفلسطيني بثبات على مدار السنوات الماضية وصوتت لصالح هذه الحقوق في المحافل الدولية ليأتي هذا القرار المبدئي تتويجًا لهذه المواقف واتساقًا مع مبادئ القانون الدولي التي تقر بحق الشعوب في التخلص من الاستعمار والاضطهاد والعيش بحرية وعدالة واستقلال.

وقالت: إن حق الشعوب فى تقرير مصيرها يعد حقًا راسخًا ومعترفًا به بموجب القانون الدولي، وإذ تجدد دولة فلسطين دعوتها المستمرة للدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين الوقوف عند مسئولياتها والإقرار بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإعادة الثقة في نظام عالمي قائم على القواعد والحقوق المتساوية لكل شعوب الأرض.

بالدولة الفلسطينية النرويج ايرلندا

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