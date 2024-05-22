لمواجهة التدخين والإدمان.. تنفيذ "انت أقوى من المخدرات" بغرب المنصورة

نفذت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة أحمد محمد عبد العظيم، جولة ميدانية بنطاق حي غرب المنصورة لمواجهة ظاهرة التدخين والتعاطي والإدمان بالتنسيق مع صندوق علاج ومكافحه الإدمان وإدارة شؤون المرأة بحى غرب، تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بشأن متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الإدمان وقائيا وعلاجيا وقانونيا من خلال تنفيذ سلسلة من الحملات التوعوية بهدف رفع الوعي بمخاطر إدمان وتعاطي وإدمان المواد المخدرة بين كافة فئات المجتمع.



وتهدف الحملات نشر الوعي بين كافة فئات المجتمع بأثار التدخين والإدمان على الصحة البدنية والقدرة على ممارسة الحياة اليومية وكذا الأسباب النفسية والاجتماعية التي تدفع الفرد للتدخين والأثار المترتبة على ذلك، كما يتم توزيع مطبوعات وبوسترات للتوعيه للمواطنين بمخاطر الإدمان والتعاطى والتدخين على الشباب والأسرة والمجتمع، ويتم تنفيذ خطوات جادة للعلاج من الإدمان في سرية تامة على الخط الساخن للصندوق (16023).

مصرع شاب غرقا

لقي شاب مصرعه غرقا، حيث جرفه التيار ولم يتمكن من الخروج، وذلك في أثناء نزوله للاستحمام في ترعة المنصورية، بمحافظة الدقهلية، وتم انتشال جثمانه، ونقله لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة ميت غمر، بوصول جثمان شاب إلي مستشفي ميت غمر بادعاء حادث غرق.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع سليمان رشدي نوار عوض الله، 16 عاما، مقيم قرية بشلا دائرة المركز، وذلك أثناء نزوله للاستحمام في مياه ترعة المنصورية، جرفه التيار ولم يتمكن من الخروج، وتم انتشال جثمانه ونقله للمستشفى.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لأعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.

جولة ميدانية

جولة ميدانية