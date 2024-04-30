"الحركة الوطنية" يعلن خطة الاستعداد للمحليات: الدولة تعيش حراكًا سياسيًا

أكد اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن الدولة المصرية تعيش، حاليًا، حالة حراك سياسي غير مسبوقة وحوار وطني جاذب للجميع ومناخ وبيئة جاذبة تسع كل التيارات الحزبية والسياسية لما يؤكد أن المشهد العام بات يتسع للجميع دون اقصاء او تهميش لاحد بما يعطي مساحة عادلة للتواجد والمنافسة والعمل طالما انه يصب في صالح الدولة ويخدم اهدافها وتوجهاتها السياسية.

جاء ذلك في اجتماع عام عقده رئيس الحزب بحضور كافة اعضاء وقيادات الامانة العامة وجميع امناء الحزب بجميع المحافظات وامناء اللجان النوعية وذلك يمقر الامانة العامة للحزب في مصر الجديدة.

واعلن الحزب خلال الاجتماع خطة عمله وتحركاته خلال المرحلة المقبلة استعدادًا لانتخابات المجالس الشعبية المحلية ووضع العديد من الشروط والمعايير للتعامل والتعاطي مع ملف المحليات.

ووجه رؤوف السيد جميع القيادات والكوادر بضرورة تكثيف التواجد الجماهير والتعاطي مع المواطنين وتنقية تشكيلات الامانات وإعادة هيكلتها والدفع بالكوادر الشبابية ومنح فرصة اكبر للمرأة وعقد الدورات التدريبية والتأهيلية وتعريف الكوادر بمعايير الممارسة الحزبية وقواعد العمل في المجالس المحلية انتظارًا لصدور قانون المحليات المتوقع صدورة من مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.

أضاف رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية خلال الاجتماع انه لا مجال للتقصير والتهاون وان الحفاظ علي وحدة الحزب وتماسكه تأتي علي رأس أولويات العمل والحرص علي دعم جهود الدولة ومؤسساتها الرامية نحو الدفع بعجلة التنمية وتوحيد الجبهة الداخلية والتصدي للشائعات والأكاذيب وتثقيف الناس وتوعيتهم بحجم الجهد الذي تبذله الدولة وقيادتها السياسية ومؤسساتها من أجل رفعة البلاد وتحسين احوال الناس المعيشية.

وأضاف أن الجهد الذي يبذله قيادات الحزب في الامانة العامة والمحافظات هو محل تقدير واحترام من الجميع ورسم صورة ايجابية للحزب في الشارع السياسي والحزبي ورفع من قدره ومكانته بين الأحزاب الأمر الذي يتطلب منا مزيد من العمل بنفس الروح وبنفس العزيمة والإصرار حتي نحقق مكاسب سياسية في اي استحقاق انتخابي قادم، مشيرًا إلى أنه من المتوقع ان يكون النصف الثاني من العام الجاري عام 2024 صدور قانون المحليات ويعقبها مباشرة انتخابات المجالس المحلية وربما ايضا يكون 2025 هو عام انتخابات المجالس النيابية "النواب والشيوخ"، الأمر الذي يفرض علينا المضي قدما وبوتيرة متسارعة في العمل وتنظيم الصفوف والهياكل الحزبية وحسن اختيار القيادات.

كما تم تكليف جميع امناء المحافظات بضرورة تجهيز الخريطة الانتخابية لكل محافظة علي حدة وعدد القري والمراكز والوحدات المحلية القروية علي ان تكون جاهزة قبل منتصف شهر مايو 2024.