حزب الحركة الوطنية يجهز لانتخابات المحليات والشيوخ والنواب (صور)

عقد حزب الحركة الوطنية المصرية، برئاسة اللواء رءوف السيد على، رئيس الحزب اجتماعًا مع الأمانة العامة للحزب لطرح رؤية الحزب حول المرحلة المقبلة واستئناف النشاط الحزبي وعقد سلسلة ندوات ومؤتمرات خلال المرحلة المقبلة والتركيز علي عقد دورات تدريبية للكوادر.

وجه رءوف أمناء المحافظات بضرورة التركيز علي العمل الميداني والتواصل مع المواطنين والتفاعل مع القضايا الجماهيرية ومحاولة التوصل لحلول ورؤي لجميع قضاياهم.

وأكد رئيس الحزب، خلال الاجتماع، أن المرحلة المقبلة تسع الجميع وتحتاج منا بذل مزيد من الجهد والعمل لحجز موقع متميز للحزب علي الخريطة السياسية في ظل توجهات عامة تستهدف منح الأحزاب مساحة أكبر من العمل والمشاركة السياسية، الأمر الذي يفرض علينا تجهيز الكوادر وإعدادهم وتدريبهم من خلال دورات تدريبية وتأهيلية لأعضاء الحزب بجميع المحافظات مع إتاحة فرصة أكبر للشباب والمرأة.

وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أن جلسات الحوار الوطني تستأنف عملها وكذلك من المرتقب إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية ويعقبها بعد ذلك انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، الأمر الذي يفرض علينا ضرورة تجهيز خريطة عمل واضحة وبرنامج شامل للأمانة العامة وأمانة التنظيم وأمانات الحزب بجميع المحافظات .

ووجه رئيس الحزب رسالة إلى جميع الأمناء بالأمانة العامة والمحافظات بضرورة إعادة تنظيم وتشكيل الأمانات وضم كوادر جديدة وتجهيز الأعداد المناسبة للمشاركة في الدورات التدريبية ومن لا يستطيع تجهيز الكوادر يترك موقعه فورًا لأننا هنا من أجل خلق كوادر وعلينا أن نحضر أنفسنا خلال فترة وجيزة والعمل من خلال برامج وداته علمية بما يؤهلنا لخوض أي انتخابات قادمة.