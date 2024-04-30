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اقتصاد

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

بورصة الدواجن
بورصة الدواجن

يحرص آلاف المواطنين محبي الدواجن على معرفة أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024 عبر جوجل، حيث شهدت أسعار البيض حالة من الاستقرار بالأسواق المصرية من خلال بداية تعاملات.

وتنشر "الدستور" سعر الفراخ اليوم الثلاثاء، و كرتونة البيض اليوم للمستهلك 30 أبريل 2024، وقد جاءت على النحو التالي:

أسعار الفراخ اليوم 

سجل سعر الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن نحو مبلغ 81 جنيها و82 جنيها للكيلو، بينما وصل سعر الدواجن البيضاء في الأسواق المصرية في مصر للمستهلك إلى نحو مبلغ 90 جنيها و95 جنيها للكيلو الواحد.

بينما سعر الدواجن البلدي بالبورصة الدواجن اليوم نحو مبلغ 105 جنيهات للكيلو الواحد، ووصل سعر الدواجن البلدي بالأسواق المصرية للمستهلك وذلك نحو قيمة 110 جنيهات في الكيلو الواحد.

وسعر الدواجن الساسو الحمراء في بورصة الدواجن نحو قيمة 80 جنيها للكيلو الواحد، بينما وصل سعر الدواجن الساسو الحمراء في الأسواق المصرية للمستهلك نحو قيمة 110 جنيهات للكيلو الواحد.

سعر الدواجن البيضاء الأمهات اليوم

وسعر الدواجن البيضاء الأمهات في بورصة الدواجن اليوم نحو قيمة 70 جنيها للكيلو، بينما وصل سعر الفراخ البيضاء الأمهات في الأسواق المصرية للمستهلك إلى نحو قيمة 80 جنيها للكيلو الواحد.

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أسعار البيض اليوم 

سعر كرتونة البيض الأبيض الي نحو قيمة 146 جنيها للكرتونة، بينما يصل في الأسواق المصرية للمستهلك الي نحو قيمة 160 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأحمر الي نحو قيمة 144 جنيهًا للكرتونة الواحدة، بينما ستصل في الأسواق المصرية للمستهلك لنحو قيمة 155 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الثلاثاء الي نحو قيمة 140 جنيهًا للكرتونة، بينما ستصل في الأسواق المصرية للمستهلك الي نحو مبلغ 160 جنيهًا.

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