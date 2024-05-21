عاجل.. "الداخلية" تكشف تفاصيل التحرش بفتاة داخل سيارة تطبيق إلكترونى فى الهرم

نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات واقعة تحرش سائق سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى بإحدى الفتيات بالجيزة وضبط مرتكب الواقعة.



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من (إحدى الفتيات) بتضررها من قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى لقيامه بمحاولة التحرش بها حال توصيلها بدائرة القسم.



عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بمحافظة الفيوم) والسيارة المستخدمة فى الواقعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.