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مصر

شعبة الأعلاف: السماسرة كلمة السر في اضطرابات سوق الدواجن

الدواجن
الدواجن

قال محمد عبد الحميد، عضو شعبة الأعلاف في اتحاد منتجي الدواجن، إن مقاطعة الدواجن ليست الحل، لكن على الرغم من توفير الأعلاف وزيادة الإفراجات الجمركية وتوفر مخزون لدينا، إلا أن هناك تلاعب في أسعار الدواجن والبيض، خاصة البيض نتيجة وجود سماسرة (الحلقات الوسيطة) التي تتحكم في أسعار الدواجن والبيض في الأسواق.

وأوضح “عبد الحميد” في تصريحات لـ"الدستور" أن القضاء على الحلقات الوسيطة هو الحل الأمثل لعودة صناعة الدواجن إلى قوتها في الإنتاج واستقرار الأسعار، مشيرًا إلى أن ذلك يمكن تحقيقه من خلال تطبيق قانون رقم 70 لسنة 2009 بمنع تداول الحلقات الوسيطة.

السماسرة هم كلمة السر في اضطرابات سوق الدواجن


وطالب عضو شعبة الأعلاف بضرورة تجهيز كافة المجازر إلى ذلك خلال الفترة المقبلة، حتى يتم السيطرة على العشوائية في تحديد أسعار الدواجن والبيض، لافتًا إلى أنه في إطار الجهود المبذولة لدعم قطاع الدواجن والحفاظ على استقرار أسعار منتجات الدواجن، قررت الحكومة زيادة الإفراجات الجمركية على استيراد خامات الأعلاف.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف العبء عن مربي الدواجن وتمكينهم من الحصول على مواد العلف بأسعار معقولة، مما ينعكس إيجابًا على تكاليف الإنتاج ويُبقي على استقرار أسعار منتجات الدواجن للمستهلكين.

وأكد أن هذه الخطوة في قطاع الدواجن ستسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية وزيادة إنتاجية مزارع الدواجن، مما ينعكس على توفر المنتجات بأسعار معقولة للمستهلكين، كما أنها ستحفز الاستثمارات في هذا القطاع الاستراتيجي وتدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي في البلاد.

ورحب بهذه الخطوة وأكد أنها ستسهم في تحسين هوامش الربح وتوسيع نطاق التوسع في المشروعات الجديدة، وأشار إلى أن انخفاض تكاليف الإنتاج سيمكنهم من الاستمرار في تقديم منتجات الدواجن بأسعار مناسبة للمستهلكين.

إن زيادة الإفراجات الجمركية على خامات الإعلاف تُعد خطوة مهمة في دعم قطاع الدواجن المحلي وتعزيز قدرته على المنافسة، كما أنها تنعكس إيجابًا على استقرار أسعار منتجات الدواجن وتوفيرها للمستهلكين بأسعار معقولة.

وأضاف عبدالحميد أن شهدت أسعرا الأعلاف تراجع وصل إلى 7000 جنيه في الطن خلال أسبوعين فقط من قرار الحكومة بزيادة الإفراجات الجمركية، مشيرًا إلى أن التراجع مستمر في الخامات بشكل تدريجي ويومي.

وأوضح أن أسعار العلف بادي تسجل اليوم 23 ألف جنيه في الطن، بينما تسجل أسعار الذرة الصفراء متوسط سعر 12.300 ألف جنيه في الطن، كما سجلت أسعار فول الصويا سعر 26.500 جنيه في الطن، وهو استقرار بشكل كبير في سوق الأعلاف.

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