مُحاربة الغلاء.. انطلاق معارض «أهلًا رمضان»: توفر السلع بتخفيضات 25%

كثفت المحافظات استعداداتها لإقامة معارض «أهلًا رمضان» لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة خلال الشهر الكريم، بنسبة تخفيضات تصل إلى ٢٥٪ عن الأسعار فى الأسواق الخارجية.

وتستهدف معارض «أهلًا رمضان» تخفيف الأعباء من على كاهل المواطن المصرى، فى ظل توفيرها السلع الغذائية بتخفيضات كبيرة، فضلًا عن توفير عامل الجودة فى المنتجات المعروضة.

فى السطور التالية تستعرض «الدستور» أنشطة المحافظات وجهودها فى إقامة تلك المعارض.

أسيوط.. أسعار تنافسية عن مثيلاتها فى السوق بجميع المراكز والأحياء

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم تجهيز ٢٥ منفذًا، إلى جانب معرض «أهلًا رمضان»، بمراكز وأحياء المحافظة المختلفة، لتوفير وبيع المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة عن مثيلتها فى الأسواق بنسبة تصل إلى ٢٥٪، بغرض توفير احتياجات المواطنين من هذه السلع.

وأشار اللواء عصام سعد إلى توفير كل المعارض السلع الغذائية اللازمة والمستلزمات التى يحتاجها المواطنون طوال شهر رمضان، بأسعار تنافسية عن مثيلاتها فى السوق.

وأكد أن هذه المعارض تأتى فى إطار خطة الدولة لمحاربة الغش التجارى، ومنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية ومواجهة ارتفاع الأسعار.

وبيّن أن هذا يأتى بالتنسيق والتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، والغرفة التجارية المصرية، والشركة المصرية لتجارة الجملة، لتوفير السلع الغذائية والرمضانية للمواطنين.

وقال إن ذلك يأتى أيضًا فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة، وفى إطار المتابعة المستمرة والدعم المقدم من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضبط الأسعار والحد من ارتفاعها ومحاربة الغلاء بالأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

الدقهلية.. توفير جميع مستلزمات واحتياجات العيد

كشف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن التنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية بالمحافظة لإقامة معارض «أهلًا رمضان» ومعارض «أهلًا بالعيد»، بهدف ضبط الأسعار فى الأسواق، وتوفير كل السلع ومنع الاحتكار، وتلبية احتياجات المواطنين، ورفع المعاناة عن كاهلهم، خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك.

وبيّن أن محافظة الدقهلية تضم ٢١ مركزًا ومدينة وحيًا، وسيكون هناك على الأقل معرض للسلع الغذائية والرمضانية بأسعار مخفضة فى كل مركز ومدينة وحى، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى من المستهدف خلال الأسبوع المقبل هو إقامة ٢١ معرضًا، وسيتم العمل على افتتاح عدد أكبر من المعارض، خاصة مع اقتراب الشهر الكريم.

وأضاف: «خلال النصف الثانى من شهر رمضان، ستتم إضافة مستلزمات العيد بجميع المعارض، مع افتتاح عدد آخر منها تحت عنوان (أهلًا بالعيد)».

السويس.. الدواجن واللحوم بأسعار مخفضة

قال محمد الملاح، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة السويس، إن الغرفة تضع اللمسات الأخيرة لافتتاح معرض «أهلًا رمضان»، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتحت إشراف محافظ السويس، اللواء عبدالمجيد صقر، وكشف عن أنه من المقرر افتتاح المعرض منتصف الشهر الجارى، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية مع حلول الشهر الكريم.

وأضاف رئيس الغرفة التجارية بالسويس، لـ«الدستور»، أن الخصومات على السلع تصل إلى ٣٠٪ مقارنة بالأسعار بأسواق خارج المعرض، مشيرًا إلى أن معارض «أهلًا رمضان» توفر أغلب السلع التى يحتاجها المواطن، من لحوم ودواجن وأنواع مختلفة من السمن والزيوت والأرز والسكر.

الإسماعيلية.. كميات إضافية من السلع وأجنحة لكبرى الشركات وتجار الجملة للتخفيف عن المواطنين

افتتح اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، وأكرم الشافعى، رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، معرض «أهلًا رمضان ٢٠٢٤»، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتخفيفًا عن المواطن.

وأكد محافظ الإسماعيلية أهمية تكثيف وتضافر كل الجهود من جميع أجهزة الدولة من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار، وضبط حركة الأسواق، والعمل على توفير كل السلع الغذائية والأساسية لجميع المواطنين بأسعار مخفضة، مع ضخ كميات إضافية من كل السلع بالمنافذ والأسواق، لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين، خاصة محدودى الدخل، فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.

فيما أوضح رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية أن جميع المعروضات تباع داخل المعرض بأسعار مخفضة للمواطنين تقل عن مثيلاتها فى الأسواق، بهدف تخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطن.

ويشارك فى «أهلًا رمضان» كبرى المصانع والشركات وتجار الجملة، ومبادرة «كلنا واحد»، وبه جناح لمنتجات القوات المسلحة، وجناح للمجلس الاقتصادى لسيدات الأعمال، لتقديم المنتجات بجودة عالية وكميات كافية تلبى احتياجات المواطنين طوال فترة إقامة المعرض.

المنوفية.. إنشاء 35 فرعًا بشكل مبدئى لخدمة المواطنين بالتعاون مع المحليات

تبدأ محافظة المنوفية، الأسبوع المقبل، افتتاح معارض «أهلًا رمضان» تباعًا، وجهزت المنوفية ٤٢ معرضًا للسلع الغذائية بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان.

وحددت مديرية التموين بمحافظة المنوفية أماكن معارض «أهلًا رمضان»، التى تضم ٣٥ معرضًا للسلع الغذائية، منها ٦ معارض بمدينة شبين الكوم عاصمة محافظة المنوفية.

أما بالنسبة لمركز ومدينة أشمون، فيجرى تجهيز ٧ معارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وفى مركز ومدينة قويسنا، جرى تجهيز معرضين، ووضع اللمسات النهائية عليهما، وفى مركز ومدينة الشهداء ٥ معارض، وفى مركز ومدينة منوف ٤ معارض، أما فى مركز الباجور فسيجرى تجهيز ٦ معارض للسلع، ويضم مركز تلا ٨ معارض، أما مدينة السادات فتضم ٣ معارض للسلع الغذائية. من جهته، أوضح أسامة زين الدين، وكيل وزارة التموين بالمنوفية، أنه جار إنشاء ٣٥ معرضًا لـ«أهلًا رمضان» بشكل مبدئى، بالتعاون مع المحليات، لتحديد أماكن تلك المعارض، وذلك بالتنسيق مع كبار التجار والغرفة التجارية فى المحافظة.

بنى سويف.. 7 معارض لتوفير احتياجات الأُسر

قال جمعة عبدالحفيظ، وكيل مديرية التموين ببنى سويف، إنه تم افتتاح ٣ معارض «أهلًا رمضان» داخل المحافظة، بمراكز بنى سويف والواسطى وإهناسيا، ضمن خطة افتتاح ٧ معارض فى مراكز المحافظة، بواقع معرض واحد فى كل مركز. وأوضح أن معرض «أهلًا رمضان» بميدان المديرية بمدينة بنى سويف أكبر المعارض داخل المحافظة، ويتكون من أكثر من ٢٠ باكية، لبيع كل السلع الغذائية والأساسية، بمشاركة العديد من العارضين وشركات القطاعين العام والخاص. وأضاف: «يصل سعر السكر داخل المعرض إلى ٢٧ جنيهًا للكيلو الواحد، وسعر الأرز ٢٠ جنيهًا، وتبدأ أسعار كيلو البلح من ٤٥ جنيهًا، كما تتوافر كل السلع والمنتجات التى تحتاجها الأسر خلال شهر رمضان المبارك، مثل الزيت والأرز والمكرونة، وغيرها بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق».

البحيرة.. 24 منفذًا تنتشر فى كل المدن

أكد المحاسب مجدى الخضر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، أنه تم الإعلان عن أماكن معارض «أهلًا رمضان ٢٠٢٤» فى محافظة البحيرة، وتحديد عدد ٢٤ منفذًا فى مختلف مدن ومراكز المحافظة، ومن المقرر افتتاحها تباعًا ابتداءً من الأسبوع الجارى. وأوضح «الخضر»: «تقدم هذه المعارض تخفيضات تصل إلى ٣٠٪ على مجموعة واسعة من المنتجات، وتوجد فى دمنهور وشبراخيت وحوش عيسى وأبوحمص وكفرالدوار ومركز بدر والدلنجات والنوبارية وأبوالمطامير ووادى النطرون وكوم حمادة وإيتاى البارود والمحمودية وإدكو ورشيد».

بورسعيد.. كميات وفيرة من السلع تلبى احتياجات المواطنين

انتهت الغرفة التجارية ببورسعيد من أعمال تجهيز معرض «أهلًا رمضان» للدورة التاسعة على التوالى، تمهيدًا لافتتاحه يوم ١٩ من شهر فبراير الجارى، فى بازار بورسعيد الجديد، لتوفير السلع بأسعار مخفضة وجودة عالية، وبكميات وفيرة تلبى احتياجات المواطنين خلال الشهر المبارك.

وأشار محمد سعدة، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، إلى أن الغرفة تحملت تكاليف إقامة معرض «أهلًا رمضان» بالكامل، أسوة بالسنوات الماضية، مقابل إجراء العارضين المشاركين بالمعرض تخفيضات حقيقية على الأسعار بشكل ملموس للمواطنين، وأقل من مثيلاتها بالأسواق خارج المعرض.

وأكد أن تحمل الغرفة تكاليف إقامة المعرض، من تجهيز المكان والكهرباء والأمن والنظافة، وغيرها من الخدمات، جاء فى إطار المساهمة المجتمعية للغرفة، فى توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية وبكميات وفيرة تلبى كل احتياجاتهم.

القليوبية.. ضبط الأسواق وانتظار «وزير التموين» لتدشين الفروع

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، عن تجهيز معارض «أهلًا رمضان» داخل مدينتى بنها وشبرا الخيمة، لتوفير السلع الغذائية والأساسية بتخفيضات تصل إلى ٢٠٪ لكل السلع الغذائية المتوافرة، إضافة إلى إطلاق عدد من المبادرات الداعمة للتخفيف عن المواطنين ورفع المعاناة عنهم وحمايتهم من الاستغلال وجشع التجار تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. وأضاف محافظ القليوبية، فى تصريحات صحفية، أنه تم تجهيز خطة مع مديرية التموين والغرفة التجارية لفتح أكبر عدد من معارض «أهلًا رمضان» داخل مدن ومراكز وأحياء المحافظة، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم من خلال توافر كل السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة تصل إلى ٣٠٪، لشراء كل مستلزمات الشهر الكريم دون معاناة أو ارتفاع أسعار بهدف شعور كل مواطن بالراحة والرضا التام. وأوضح أن المحافظة فى انتظار الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، لافتتاح أول معرض داخل بنها، بحضور وكيل وزارة التموين وممثلى الغرفة التجارية.