رجاء وقلوب حمراء.. بماذا رد أحمد العوضى على "عشق" ياسمين عبدالعزيز؟

بعد يومين من الصمت، رد الفنان أحمد العوضي على تصريحات طليقته ياسمين عبد العزيز التي أثارت الجدل خلال الأيام الماضية بعد اعترافها على الهواء مباشرة خلال برنامج “صاحبة السعادة” بأنها مازالت “تحبه وتعشقه”.

وقال العوضي، في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:“كل الامتنان لياسمين أطيب وأجمل ما قابلت في حياتي وستظل أيامي معها أجمل أيام عشتها فلم أرَ منها إلاّ كل طيبة وخير وكانت خير حبيبة وزوجة أنا قلت قبل كده إنها حبي الوحيد وبينا حب كبير وصل لكل إخواتنا وصدقوه.. وكلامنا واعترافنا بحبنا لبعض حتي بعد الانفصال.. يعني إن الطلاق ليس معناه انتهاء الحب، لكنه معناه انتهاء النصيب، لكن رجوعنا هو (أمر خاص جدًا جدًا جدًا) بيننا”.

أضاف:“(فالبيوت قبور لا يعرف ما بداخلها سوى قاطنيها)، وكانت رسالتنا لبعض قدامكم وانتو إخواتنا إن كل منا يحمل كل مشاعر الحب بل العشق للآخر، لكن لو ربنا أراد لينا الرجوع فستتحقق إرادته في ذلك وإن تعذر الرجوع فهي إرادته أيضا.. وإجابة للسؤال: (كل واحد منكم بيحب تاني مبترجعوش ليه) فإجابتي هى السؤال نفسه:(لو هىّ كده ما كنا رجعنا فعلاً)، لكن كما قلت فهي أمور خاصه جدًا جدًا”.

وتابع “العوضي”:“عهدنا بيكم وعهدكم بينا كان الاحترام في العلاقة وكذلك الاحترام في الانفصال، أنا مقدّر كل مشاعر اخواتي اللي حبوا حبنا لبعض لكن رجاءً كما قدرتم حبنا وكنتم شاهدين عليه كذلك قدروا قرارنا بالانفصال فهو نصيب، ولو إحنا قدمنا ليكم نموذج طيب في الحب فإحنا بردو قدمنا ليكم نموذج طيب في أخلاق النهايات إعمالا لقول الله تعالي ( وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ )”.

واختتم المنشور قائلاً: “لإن حقيقي مفيش أجمل من ذكر الفضل بين الناس وتذكر المواقف الجميله والأيام الحلوه علي مستوي الصداقة أو العمل... ما بالك بين اثنين جمعهم الزواج والحب فهو أولي بذكر الفضل وقت الانفصال، وشكرا لمشاعركم الجميلة وسعيكم للخير وإن دل فهو يدل علي طيب أصلكم وكرم أخلاقكم فأنتم أخواتنا وحبنا ليكم قد حبكم لينا واكتر”.