الثلاثاء 07 مايو 2024
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فن

أيمن الشيوي على بوستر منفرد لمسلسل "دواعي سفر"

أيمن الشيوي
أيمن الشيوي

كشفت منصة WATCH IT الرقمية عن بوستر جديد لمسلسل “دواعي سفر” ضمن الحملة التسويقية للعمل وذلك عقب عرضه عبر المنصة في 15 مايو الجاري.

وظهر الشيوي منفردا على بوستر مسلسل “دواعي سفر” والذي يجسد خلال الأحداث شخصية تدعى “عثمان” ويظهر بشكل جديد ومختلف.

وقال أيمن الشيوي، لـ"الدستور" إنه يجسد دور شخصي لديه إحساس بالوحدة، وفكرة العمل الفني قائمة على موضوع إنساني رقيق وروائع مجموعة من البشر كل منهم سافر إلى الخارج وباع عمره، للبحث عن الأشياء المفقودة بشكل ما، وشخصيتي تتحدث عن العمر الذي كان من الممكن أن يكون ضاع، ولم يدرك بعض الاشياء المهمة".

والمسلسل بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير.

ويتعاون أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعى سفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

ويعد دواعى السفر أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيونى، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت على إعجاب الجمهور وآخرها مسلسل ريفو بجزأية، مما شجعه على خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج.

المسلسل من أعمال منصة WATCH IT الأصلية لينضم لسلسلة مسلسلات المنصة الأصلية وآخرها مسلسل لحظة غضب والذي عرض في موسم رمضان 2024، وعرض حصريا على منصة watch it من خلال 15 حلقة، وكان بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

نصة WATCH IT watch it دواعي سفر مسلسل “دواعي سفر” الفنان أيمن الشيوي ايمن الشيوى

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