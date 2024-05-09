ناقد فنى لـ"الدستور": فيلم السرب يعكس الصورة الحقيقية لقوة الدولة المصرية

أشاد الناقد الفني مصطفى الكيلاني بفيلم السرب ومثل هذه النوعية من الأفلام الوطنية والمعروض حاليًا للجمهور في دور العرض السينمائية المصرية والعربية.

وقال الكيلاني، لـ"الدستور" إن الأفلام الوطنية لديها دور مهم للغاية في التوعية الجماهيرية وتعريف الجمهور بالأدوار التي تقوم بها الدولة لدعم المواطنين وحمايتهم، إضافة إلى ترسيخ التاريخ لدى الجمهور وتقديمه بصورته الحقيقية في ظل التزييف الذي نشاهده في الآونة الأخيرة من جهات مختلفة، والذي يمثل مشكلة حقيقية طوال الوقت.

وأضاف أن مصر لديها كم هائل من البطولات، سواء من رجال الجيش المصري أو الشرطة، تجعلنا ننتج كل عام أكثر من عمل يرصد مثل هذه البطولات والإنجازات ويعكس الصورة الحقيقية لقوة الدولة المصرية والأمن في تحقيق الاستقرار والحفاظ على مصر من أي عدوان خارجي، ومن أبرز هذة البطولات الذي أتمنى أن تقدم في عمل فني قصة الشهيد علي السيد الذي كان يخدم في كمين البرث، وظل صامدا أمام الجماعات الإرهابية وجعلهم لم يستطيعوا أخذ أي جثمان من زملائه الشهداء حتى لقى ربه.

وأشاد الكيلاني بتوقيت عرض فيلم "السرب" بدور العرض السينمائية، فهو موسم جيد وفكرة أن يكون هناك فيلم جديد منفرد بعيدا عن ازدحام الأعياد التي تكون أفلاما تجارية وتعتمد على الكوميديا أكثر شيء إيجابي، مشيرًا إلى أن السينما الفترة الأخيرة أصبحت لا تعترف بمواسم بعينها، فنرى أن جميع أشهر العام تطرح أعمالا جديدة للجمهور، ما جعل السينما تعود بقوة بعد فترة كبيرة من الركود.

وتمنى عقب انتهاء مدة عرض فيلم السرب بالسينمات أن يعرض على جميع القنوات المصرية ولم يقتصر على المنصات الرقمية التي تعتمد على اشتراك، منوها بأنه من أنصار فكرة أن تكون الأفلام الوطنية متاحة للعرض العام، وأن تكون مشاهدتها مجانا للجمهورين المصري والعربي.

وتستقبل دور العرض السينمائية بالسعودية فيلم السرب، بداية من اليوم الخميس، بعد عرضه في مصر الأسبوع الماضي، محققًا نجاحًا كبيرًا.

وشارك في الفيلم أفراد من سلاح الطيران المصري بشكل واقعي تم الاعتماد فيه على جنود حقيقيين منهم، ورفض الاستعانة بالجرافيك، كما تم تصوير عدة مشاهد في مناطق بين طريق مصر إسكندرية الصحراوي وصحراء الفيوم ومنطقة رأس بولهو غرب مطروح والسويس وعدد من المواقع الحيوية.

قصة فيلم السرب

فيلم السرب يوثق أحداثًا مهمة في تاريخ مصر الحديث. خاصة إحدي بطولات القوات الجوية التي نفذتها على مواقع تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا بعد الواقعة العصيبة التي قضت بذبح 21 مصريًا في ليبيا. وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر في ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.

العمل بطولة أحمد السقا، نيللي كريم، محمد ممدوح، دياب. عمرو عبدالجليل، ومصطفي فهمي، مع عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم آسر ياسين، كريم فهمي، أحمد حاتم، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبدالمغني، والعمل من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.