ليالي مصر.. محمد عدوية يشعل حفل شبين الكوم بأغنية "الطيب أحسن" (فيديو)

أشعل النجم محمد عدوية حفله الغنائي المقام حاليا ضمن فاعليات مشروع “ليالي مصر” والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية احتفالا بأعياد الربيع وشم النسيم.

وافتتح محمد عدوية أولى حفلات مشروع “ليالي مصر” المقام حاليا داخل نادي “سيتي كلوب” فرع شبين الكوم بمحافظة المنوفية وتفاعل الجمهور بشكل كبير على نغمات أغنيته الشهيرة ”الطيب أحسن" وسط حضور جماهيري كبير، ومن المقرر أن يختتم الليلة النجم حكيم بأشهر أعماله الغنائية.

حفل رامي صبري ومسلم ضمن مشروع “ليالي مصر”

يحيى رامي صبري حفل عيد الربيع، غدًا الإثنين، بمدينة العبور ضمن احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم، ضمن مشروع حفلات ليالي مصر التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يشارك في الحفل الفنان مسلم، ويقام الحفل داخل نادي سيتي كلوب العبور بمحافظة القاهرة، ضمن فعاليات مشروع ليالي مصر.

مشروع ليالى مصر

برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت شركتا المتحدة برودكشن وتذكرتي خلال أعياد الربيع وشم النسيم، مشروع "ليالي مصر"، وهو مجموعة من الفعاليات الترفيهية والحفلات يتم تنظيمها لأول مرة في عدد كبير من المحافظات.

"ليالي مصر" هو مشروع يشمل في مرحلته الأولى عددا كبيرا من الحفلات الغنائية الضخمة يحييها ألمع نجوم مصر والعالم العربي، خلال احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم، في معظم محافظات مصر من الدلتا للصعيد.

يأتي "ليالي مصر" في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة، لتصل الرسالة لكل ربوع مصر، بجانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية من خلال تنظيم الحفلات فيها.



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أشعل النجم محمد عدوية حفله الغنائي المقام حاليا ضمن فاعليات مشروع “ليالي مصر” والذي اطلقته الشركة المتحدة للخدما ت الإعلامية احتفالا بأعياد الربيع وشم النسيم.