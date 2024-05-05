كواليس انتهاء القومي للسينما من تصوير "أبطال من دهب أكتوبر 73" (صور)

انتهى المركز القومي للسينما، برئاسة مدير التصوير د.حسين بكر، من تصوير الفيلم الوثائقي “أبطال من دهب أكتوبر 73” للمخرج شريف جابر سالم.

وتكشف أحداث فيلم “أبطال من دهب أكتوبر 73” عن أسرار ومعلومات تخص الحرب الكيميائية، والادوار التي قام بها رجال من دهب وهم أبطال الفيلم، والذين تحدثوا عن ذكرياتهم وبطولاتهم اثناء حرب اكتوبر، والادوار الهامة التي قاموا بها في ظل القيادة العليا للقوات المسلحة في ذاك الوقت.

وقامت د.قدرية سعيد بإعداد المادة العلمية للفيلم، كما يشارك بالفيلم مدير التصوير مينا منيس، مهندس الصوت "اسلام عبد السلام", مهندس الديكور "اشرف فاضل", مدير الانتاج "د/ جيهان ابراهيم", القائم بتسيير اعمال الادارة العامه الانتاج المخرجه / رانية محمود.

وصرح مخرج الفيلم انه سعيد بالتعاون مع المركز القومي للسينما في انتاج ملحمة جديدة من ملاحم انتصارات اكتوبر.

من جانبه أوضح المركز القومي للسينما انه سيتم عرض فيلم “أبطال من ذهب أكتوبر ٧٣” خلال احتفالات اكتوبر القادم.

صناع الفيلم الوثائقي “أبطال من دهب أكتوبر 73”

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