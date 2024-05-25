السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استاد القاهرة "كامل العدد" قبل ساعتين من المباراة

جماهير الأهلي فى
جماهير الأهلي فى استاد القاهرة

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